Aufstieg von Nirvana: Kurt Cobain kümmerte sich sogar um die Fan-T-Shirts

Vor 25 Jahren nahm sich Kurt Cobain das Leben. ROLLING STONE blickt auf den größten Rockstar der 1990er-Jahre zurück.

Todesursache Kurt Cobain erschoss sich am 5. April 1994 nach einer Überdosis Heroin mit einer Schrotflinte. Nirvana unterbrachen Anfang März 1994 ihre In-Utero-Tour aufgrund Cobains anhaltender Magenschmerzen, deren Ursache diverse Ärzte seit seiner Kindheit nicht genau diagnostizieren konnten. Heroin entwickelte sich somit immer mehr zum Schmerzmittel für den Nirvana-Frontmann. Cobain flog mit seiner Frau Courtney Love nach Rom, wo er zwei Tage später im Koma ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er hatte große Mengen Beruhigungsmittel mit Alkohol gemischt, was von den Ärzten als Suizidversuch gewertet wurde. Alles nur ein Versehen, so die spätere Stellungnahme. Der engere Kreis drängte Cobain in der…