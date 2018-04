Avicii: Urlaubsvideo mit Äffchen rührt auf Instagram zu Tränen

Avicii wurde nicht Opfer eines Verbrechens, und er starb auch nicht durch Fremdeinwirkung. Das teilte die Polizei in Oman mit, wie „TMZ“ berichtet. Damit kann zumindest ausgeschlossen werden, dass er umgebracht wurde. Die Leiche des schwedischen DJs sei am Freitag und Samstag obduziert worden, meldet die Seite unter Berufung auf Polizei-Quellen. Später wurde bekannt gegeben, dass der Tore gar zweimal obduziert wurde. Wir haben alle Informationen, wir wissen, was passiert ist, aber wir geben es nicht an die Medien weiter", so im Statement, das dem schwedischen TV-Sender SVT News vorliegen soll. Die Polizei äußert sich auch zu den ersten Maßnahmen,…