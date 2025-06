Begnadigt Trump Sean Combs? „Würde mir die Fakten auf jeden Fall ansehen“

Bruce Springsteen vs. Trump: Das sind alle Künstler, die ihn unterstützen

US-Präsident Donald Trump sagte, er werde „sicherlich die Fakten prüfen“, als er gefragt wurde, ob er eine Begnadigung für Sean Combs in Betracht ziehen würde, der derzeit wegen Sexhandels und Erpressung vor einem Bundesgericht steht.

Trump reagiert auf Fragen zur Begnadigung

Trump wurde am Freitag, dem 30. Mai, zu einer möglichen Begnadigung befragt. Er antwortete: „Niemand hat mich gefragt.“ Mit einem leichten Lachen fügte er hinzu: „Ich weiß, dass die Leute darüber nachdenken. Einige waren schon kurz davor, mich zu fragen.“

Kontakte von Combs‘ Umfeld zur Trump-Regierung

Anfang dieses Monats berichtete Rolling Stone , dass mehrere langjährige Freunde und Verbündete von Combs Kontakt zu Vertretern der Trump-Regierung und anderen Personen aus dem Umfeld des Präsidenten aufgenommen hätten. Einige Kontakte reichen bis in die Zeit des Präsidentenwechsels zurück. Und die spekulativen Gespräche dauerten bis in die ersten Monate der zweiten Amtszeit von Trump an.

„Er ist bereit, alles zu tun, um aus dem Gefängnis zu kommen“, sagte eine Quelle aus dem Umfeld von Combs. „War schon immer so. Er wird immer tun, was er tun muss, um aus einer Situation herauszukommen.“ Sie fügten hinzu: „Er mag Donald Trump nicht einmal.“

Trump und Combs standen einst in einem recht freundschaftlichen Verhältnis. Trump bezeichnete Combs in einer alten Folge von „The Apprentice“ als „guten Freund“, während Combs Trump 2015, kurz nach dessen Antritt seiner ersten Wahlkampagne, als „einen Freund von mir“ bezeichnete.

Früheres Verhältnis zwischen Trump und Combs

Aber insofern sich Combs‘ Gefühle gegenüber Trump geändert hatten, schien der Präsident sich dessen – wenig überraschend – bewusst zu sein. Trump sagte, er habe Combs‘ Prozess „nicht allzu genau verfolgt“. Und fügte hinzu: „Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe seit Jahren nicht mit ihm gesprochen. Er mochte mich früher sehr. Aber ich glaube, als ich in die Politik ging, ist diese Beziehung zerbrochen. Soweit ich gelesen habe. Ich weiß es nicht. Er hat mir das nicht gesagt. Aber ich habe plötzlich ein paar ziemlich böse Aussagen in der Zeitung gelesen.“

Am Ende seiner Antwort sagte Trump: „Ich würde mir auf jeden Fall die Fakten ansehen. Wenn ich denke, dass jemand schlecht behandelt wird, egal ob er mich mag oder nicht, hätte das keinen Einfluss auf mich.“

Der Bundesprozess gegen Combs begann Anfang dieses Monats und wird voraussichtlich bis etwa zum 4. Juli dauern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hip-Hop-Mogul vor, sein riesiges Imperium als kriminelles Unternehmen genutzt zu haben, das zwischen 2009 und 2024 den Sexhandel mit zwei Frauen – darunter seine Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura – erleichtert haben soll.

Trump betont Neutralität bei Entscheidung

Trotz der Bemühungen von Combs‘ Verbündeten sagten einige Trump-Regierungsbeamte, die von den Bemühungen wussten, gegenüber Rolling Stone, dass sie die Möglichkeit einer Begnadigung von Combs nicht ernst nähmen. Sie sagten, dass selbst angesichts ihrer bestehenden Beziehungen die Art der Verbrechen, der Combs beschuldigt wird, jede mögliche Begnadigung zu einem PR-Albtraum für das Weiße Haus machen würde.

Während seiner ersten Amtszeit und seit seiner Rückkehr ins Amt hat Trump gelegentlich prominente Hip-Hop-Persönlichkeiten begnadigt. Darunter zuletzt NBA YoungBoy , der sich letztes Jahr wegen Waffenbesitzes schuldig bekannte . „Ich möchte Präsident Trump dafür danken, dass er mir Begnadigung gewährt. Und mir die Möglichkeit gegeben hat, weiterzumachen – als Mann, als Vater und als Künstler“, schrieb YoungBoy nach der Begnadigung auf Instagram. „Dieser Moment bedeutet mir sehr viel. Er öffnet mir die Tür zu einer Zukunft, für die ich hart gearbeitet habe. Und ich bin bereit, diesen Schritt zu gehen.“

