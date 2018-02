Neil Young hat nicht nur sein Herz geöffnet für Daryl Hannah („Splash“, „Kill Bill“) und sich dafür von seiner Frau Pegi Young scheiden lassen, mit der er 35 Jahre verheiratet war – der Sänger und die Schauspielerin haben sich nun auch für ein gemeinsames Filmprojekt zusammengetan.

„Paradox“ heißt ihr „dystopischer musikalischer Western“, bei dem Hannah, 58, erstmals in Spielfilmlänge Regie führen wird. Der Film soll in diesem Jahr auf dem „South By Southwest“-Festival anlaufen. Neben Young wird auch Willie Nelson vor der Kamera stehen, dazu dessen Söhne Mica sowie Lukas Nelson, der wiederum Youngs aktuelle Backingband Promise of the Real anführt. Die Musik übernimmt natürlich Neil selbst.

Aus dem Inhalt, veröffentlicht auf der SXSW-Website:

Time is fluid in this far-fetched, whimsical western tale of music and love. Somewhere in the future past, The Man In the Black Hat hides out between heists at an old stagecoach stop with Jail Time, the Particle Kid, and an odd band of outlaws. Mining the detritus of past civilizations, they wait… for the Silver Eagle, for the womenfolk, and for the full moon’s magic to give rise to the music and make the spirits fly.