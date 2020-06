Warum Neil Young für immer verändern könnte, wie wir Musik hören

Das wird Sie auch interessieren





Die Aufregung war groß, als Neil Young 2009 tatsächlich seine Schatztruhe öffnete. Oder zumindest einen Teil davon. Die viele Jahre angekündigte Box mit dem Titel „Neil Young Archives, Vol. 1: 1963-1972“ enthielt auf insgesamt 10 DVDs/Blu-rays in der damals bestmöglichen Audio-Qualität all das, was Old Neil auf seinem Dachboden als Demos noch ausgraben konnte, dazu allerhand unbekanntes Live-Material und ein prächtiges Booklet.

Natürlich sollte das Set, das immer wieder angekündigt und dann doch wieder verschoben wurde, auch das Gefühl vermitteln, das hier ein Künstler mit seinem Back-Katalog auf eine bisher ungewohnte, inspirierende, ja höchst eigenwillige Weise verfuhr, die es dem geneigten Hörer möglich machen würde, auf ein Gesamtwerk zurückzugreifen, das ganz und vollständig zugänglich erscheint. Mit allen Ecken und Kanten, ohne die offensichtliche Ausschussware auszusparen. Das wollte oder konnte zuvor kein Musiker ähnlicher Größenordnung.

Because sound matters

Aber viele Zuhörer zeigten sich trotzdem enttäuscht, dass die erwarteten Goldstücke aus dem Archiv weniger zahlreich ausfielen, als zunächst vermutet. Der Großteil des Materials war bekannt, einiges schien Neil Young auch noch zurückzuhalten (zum Beispiel für seine epochale „Performance Series“). Doch um Neues ging es dem Musiker auch nicht – sondern um die bestmögliche Klangqualität. Die war für den Kanadier vor der Durchsetzung der Blu-ray nicht zu bekommen.

Dass Young hier Wort gehalten hat, hört man den fabelhaft restaurierten Songs jederzeit an. Allein schon „Live At Massey Hall“, ein Soloauftritt Youngs aus dem Jahr 1971, das dem Set beigefügt ist, birgt eine so intime, ergreifende Konzert-Atmosphäre, wie sie jedem Musiker für eine Live-Veröffentlichung nur zu wünschen wäre. Überhaupt bemüht sich der 72-Jährige schon seit längerer Zeit um die Verbesserung der Klangstandards in der Musikindustrie, weil er sie von MP3 und Co. verunreinigt sieht. Anstatt die Verhältnisse zu beklagen reagierte Young, zum Beispiel mit der Entwicklung seines HQ-Online-Musikdienstes Pono.

Warner