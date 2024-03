Neil Young ist JETZT wieder (fast) komplett auf Spotify

Neil Youngs Rückkehr auf Spotify ist vollzogen. Am Dienstag (19. März) ist der allergrößte Teil seines Werkes wieder in dem Streamingportal aufrufbar.

Nachdem der Sänger vergangene Woche mit einem Eintrag auf seiner Website zähneknirschend sein Comeback angekündigt hatte (allerdings mit deutlichem Tadel für Spotify, immer noch nicht High-Resolution-Content anzubieten), dauerte es nun noch einige Tage, bis wieder fast alle Songs und Platten des Musikers verfügbar waren.

Das Debütalbum von Neil Young fehlt

Ob dies technische Gründe hat, ist unbekannt. Am Wochenende tauchte zumindest bereits die „Greatest Hits“-Compilation von Young auf. Mehr war aber zunächst nicht verfügbar. Zum bekannten Album-Katalog (derzeit noch aus unbekannten Gründen ohne das selbstbetitelte Debüt aus dem Jahr 1968) gibt es auch die Möglichkeit, digital die beiden Archiv-Boxsets zu hören.

Wer ausschließlich auf Spotify Musik wahrnimmt und Plattenläden meidet, dürfte die LPs „Toast“, „World Record“ (beide 2022) und die History-Scheibe „Chrome Dreams“ (2023) sowie die Live-Alben „Before And After“ und „Noise and Flowers“ (mit Promise Of The Real) verpasst haben. Das neuste Stück, das gestreamt werden kann, ist die Single „Broken Circle (Over And Over)“, Vorbote von „FU##N’ UP“, der neuen Platte mit Crazy Horse.

Mehr zum Thema „Harvest“ von Neil Young: Zwischen den Extremen

Im Januar 2022 hatte Neil Young seine Plattenfirma und sein Management darum gebeten, seine Songs aus dem Angebot des Streamers zu entfernen, weil Spotify gleichzeitig mit Joe Rogan einen Podcaster exklusiv an sich gebunden hatte, der Verschwörungstheorien zur Bekämpfung des Coronavirus eine Plattform gab. Das sei nun nicht mehr gegeben. Rogan ist inzwischen auch auf anderen Kanälen wie Amazon Music und Apple Music zu hören. Anstatt nun auch noch diese Plattformen zu boykottieren, geht der 78-Jährige sozusagen den anderen Weg.