Vorbestrafter Verbrecher als Präsident vereidigt

Der scheidende Präsident Joe Biden begrüßte den neuen Präsidenten Donald Trump am Montag auf der Nordseite des Weißen Hauses mit einem begeisterten „Willkommen zu Hause!“ Die ersten Familien genossen gemeinsam Tee. Und einige Stunden später wurde Donald Trump, ein verurteilter Verbrecher, der vor vier Jahren versuchte, die Ergebnisse einer freien und fairen Wahl zu kippen, als 47. Präsident im Kapitol vereidigt. Das von seinen Anhängern gewaltsam angegriffen wurde, um ihn an der Macht zu halten.

Der 45. und nunmehr 47. Präsident der Vereinigten Staaten legte den Amtseid auf eine Bibel, die von Chief Justice John Roberts gehalten wurde.

„Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt jetzt“

„Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt jetzt“, sagte Trump, nachdem er den Amtseid abgelegt hatte.

Trumps Antrittsrede war im Wesentlichen eine etwas sauberere Version seiner Wahlkampfrede. „Meine kürzliche Wahl ist ein Auftrag, einen schrecklichen Verrat und all diese vielen Verratstaten, die stattgefunden haben, vollständig und vollständig rückgängig zu machen und den Menschen ihren Glauben, ihren Wohlstand, ihre Demokratie und in der Tat ihre Freiheit zurückzugeben. Von diesem Moment an ist der Niedergang Amerikas vorbei“, sagte Trump, während Biden und die inzwischen ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris neben ihm saßen.

„Für die amerikanischen Bürger ist der 20. Januar 2025 der Tag der Befreiung“, fügte er hinzu.

„Bohren, Baby, bohren“

Der Präsident hob einige seiner berüchtigteren Wahlversprechen hervor, die er durch eine Durchführungsverordnung erfüllen will, darunter das Versprechen, Militärpersonal an die Südgrenze zu entsenden, Millionen von Einwanderern ohne Papiere abzuschieben, die Ölförderung durch „Bohren, Baby, bohren“ zu steigern, „Zölle und Steuern auf das Ausland zu erheben, um unsere Bürger zu bereichern“, und es zur „offiziellen Politik der Regierung der Vereinigten Staaten zu machen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich“. Trump sagte, er wolle den „gesunden Menschenverstand“ in den Vereinigten Staaten wiederherstellen, bevor er versprach, Astronauten zum Mars zu schicken.

Der Präsident wies darauf hin, dass seine Amtseinführung am Martin-Luther-King-Tag stattfand, und versprach, „gemeinsam danach zu streben, seinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen“.

Die Zeremonie in der Rotunde des Kapitols verlief relativ ruhig, nachdem die Feierlichkeiten im Freien wegen der eisigen Temperaturen, die derzeit in Washington, D.C. herrschen, nach drinnen verlegt worden waren. Der Präsident, der von zahlreichen seiner ehemaligen Mitarbeiter als aufstrebender Tyrann beschrieben wurde und den Wunsch geäußert hat, am ersten Tag seiner Präsidentschaft als „Diktator“ zu agieren, umgeben von nicht dem Volk, sondern von Prominenten, Unternehmensführern, Politikern und Richtern des Obersten Gerichtshofs, die ihm dabei helfen werden, Amerika nach dem Bild des Rechtsextremismus umzugestalten.

Präventive Begnadigung von Anthony Fauci und Liz Cheney

Trotz der beklemmenden Normalität des Verfahrens waren Anzeichen für die Ängste im Zusammenhang mit Trumps Rückkehr an die Macht nicht zu übersehen. Am Montagmorgen erließ Biden eine Reihe von präventiven Begnadigungen , die dazu dienen sollten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu schützen, die Trump offen für politische Vergeltungsmaßnahmen ins Visier genommen hat. Dazu gehören der ehemalige Direktor des National Institute of Health, Dr. Anthony Fauci, der pensionierte General Mark Milley und die ehemalige Abgeordnete Liz Cheney.

Michael Fanone, ein pensionierter Polizeibeamter aus Washington, D.C., der am 6. Januar von Pro-Trump-Randalierern angegriffen wurde, sagte der New York Times , dass es „verrückt ist, dass wir in einem Land leben, in dem der Präsident der Vereinigten Staaten das Bedürfnis verspürt, amerikanische Bürger, die in einer Untersuchung zu einem Aufstand ausgesagt haben, der vom neuen Präsidenten angezettelt wurde, präventiv zu begnadigen, weil er versprochen hat, Rache an diesen Teilnehmern und der Behörde, die sie untersucht hat, zu üben oder zu fordern.“

Proteste in Washington, D.C.

In der Hauptstadt des Landes gab es zahlreiche Proteste, die jedoch für das breite nationale Publikum aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen rund um die National Mall und das Kapitol kaum sichtbar waren. Am Samstag versammelten sich Tausende von Demonstranten zum „People’s March“, ehemals „Women’s March“, am Lincoln Memorial und trotzten eisigen Winden und Temperaturen, um ihre Ablehnung der neuen Regierung zum Ausdruck zu bringen.

Trump weigerte sich insbesondere, an Bidens Zeremonien im Jahr 2020 teilzunehmen, nachdem er fälschlicherweise behauptet hatte, dass ihm die Wiederwahl betrügerisch gestohlen worden sei, und half dabei, einen Versuch seiner eifrigsten Anhänger zu schüren, die Wahl am 6. Januar 2021 an sich zu reißen. Trump hat damit geprahlt, dass er die MAGA-Randalierer, die vor vier Jahren das Kapitol angegriffen haben, begnadigen wird.