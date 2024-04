Trotz „Cowboy Carter“: Beyoncé verliert gegen Taylor Swift

Sie sind die zwei aktuelle erfolgreichsten Sängerinnen: Beyoncé und Taylor Swift. Bieten sich daher Vergleiche an? Auf jeden Fall sind sie erlaubt. Neue Suchdaten der Website Chummy Tees sollen ergeben haben, dass Taylor Swift im Vorfeld ihres kommenden Albums „The Tortured Poets Department“ eine 14-mal höhere Nachfrage nach Merchandise-Artikeln zu verbuchen hat als Beyoncé. Und das, obwohl ihr gefeiertes Album „Cowboy Carter“ erst diesen Monat erschienen ist.

Für die Studie wurden in den letzten 30 Tagen Google-Suchdaten analysiert – und man fand dabei heraus, dass die Nachfrage nach „Taylor Swift Merch“ im Durchschnitt 1.300 Prozent höher ist als nach „Beyoncé Merch“.

Das am 29. März veröffentlichte Album „Cowboy Carter“ brach den Spotify-Jahresrekord für das meistgestreamte Album an einem Tag und führte sowohl die „Billboard Country Charts“ als auch die deutschen Albumcharts an. Die Popularität von Beyoncés Songsammlung könnte jedoch bald von Swifts am 19. April erscheinenden Platte in den Schatten gestellt werden. Die amerikanische Sängerin hat bereits in der Vergangenheit mit ihren Alben etliche Rekorde aufgestellt.

Obwohl für Swifts neues Album derzeit nur Vorbestellungen möglich sind, wird eine breitere Merchandise-Linie mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet – wie sich auch anhand der zahlreichen Suchanfragen erkennen lässt.