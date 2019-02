Bill Cosby spielt seine Rolle als Cliff Huxtable auch im Gefängnis weiter

Vier Monate nach seinem Antritt im Gefängnis wurde Bill Cosby von einer speziellen Wohneinheit in die allgemeine Anlage zu den anderen Insassen versetzt. Laut „Associated Press“ war der 81-Jährige anfänglich in der Luxusbehausung untergebracht, um sich an die Verhältnisse hinter Gittern gewöhnen zu können. Jetzt hat man Cosby in die normale Wohneinheit verlegen lassen, wo er mit den restlichen Häftlingen klar kommen muss.

Das schafft der ehemalige TV-Star offenbar besser als gedacht. Nachdem vor kurzem bereits Cosbys Anwalt Andrew Wyatt gegenüber der „TMZ“ berichtet hatte, dass sein Mandant die anderen Insassen so auf seine Seite gezogen hat, dass ihn diese mit „Jubel und Applaus“ empfangen haben, geht Cosby jetzt sogar noch einen Schritt weiter.

Hier behandelt Sie Dr. Cliff Huxtable

Wie „Radar Online“ jetzt berichtet, gäbe Cosby vor, er wäre Dr. Cliff Huxtable aus der „Cosby Show“ und habe sich zum Ziel gesetzt „Menschen zu heilen und mit Patienten zu sprechen“.

Kooperation

„Er nimmt Termine von Insassen an, um bei der Diagnose von Erkältungen bis hin zu Fettleibigkeit zu helfen“, sagte eine Quelle bei „Radar Online“. „Wenn er denkt, dass sie unheilbar sind, verweist er sie an die Krankenstation mit einer „vorläufigen Diagnose“.“

Scheinbar hat der Ex-Comedian auch einen weiblichen Fan im Knast. Eine Vollzugsbeamtin soll sich mit ihm angefreundet haben, da sie mit der „Cosby Show“ groß geworden ist.

Bill Cosby trat vergangenen September seine drei bis zehnjährige Haftstrafe wegen sexueller Gewalt im Montgomery County Correctional Facility an.