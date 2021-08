Foto: Getty Images, Michael Putland. All rights reserved.

The Rolling Stones

Nach Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood hat auch Bill Wyman dem verstorbenen Charlie Watts Tribut gezollt. Wyman, 84, war Bassist der Rolling Stones von 1962 bis (offiziell) 1993.

Wie schon die Stones-Kollegen verabschiedete Wyman sich in den sozialen Medien vom Ausnahme-Drummer: „Charlie, Du warst für mich wie ein Bruder. In der Band, wie auch im wahren Leben. Rest in peace.”