Billie Eilish hätte beinahe einen ihrer größten Hits geschreddert

Billie Eilishs zerbrechlicher, von Liebe durchtränkter Song „Birds of a Feather” hätte beinahe nie das Licht der Welt erblickt.

In einem neuen Interview verriet die Sängerin, dass sie die Single beinahe aus der Tracklist von „Hit Me Hard and Soft“ gestrichen hätte, weil sie das Lied für „irgendwie dumm” hielt.

Im Gespräch mit dem „Wall Street Journal“ erzählte Eilish, dass sie und Finneas, ihr Bruder und Helfer im Hintergrund, Schwierigkeiten hatten, den Refrain zu finden – insbesondere bei der Zeile „I’ll love you till the day that I die“ (Ich werde dich lieben, bis ich sterbe).

Billie Eilishs Zweifel blieben

Nachdem sie den Track fertiggestellt hatte, der sich von ihren eher melancholischen Songs abhebt, war Eilish immer noch nicht ganz davon überzeugt. „Ich habe mehrmals gesagt: ‚Wir sollten das streichen‘“, erzählte Eilish. „Selbst als ich dem Label das ganze Album vorgespielt habe, sagte ich: ‚Leute, das ist irgendwie blöd.‘“

Trotz ihrer anfänglichen Bedenken fand „Birds of a Feather“ auf ihrem dritten Studioalbum einen Platz und wurde zu einem der größten Hits des Sommers. Die Single erreichte Platz zwei der Billboard 200 und führte drei Wochen lang die Billboard Global 200 an. Spotify erklärte den Titel außerdem zum meistgestreamten Song des Jahres 2024, und der Titel erhielt Grammy-Nominierungen in den Kategorien „Song des Jahres“, „Aufnahme des Jahres“ und „Beste Pop-Solo-Darbietung“.

Musikindustrie empfand Songs als zu düster

An anderer Stelle im Interview sprach Eilish über die anfänglichen Zweifel der Musikindustrie, dass ihre introspektiven, eher düsteren (und manchmal niederschmetternden) Songs kein breites Publikum ansprechen würden.

„Es ist so lustig, wenn ich an all die Kritik zurückdenke, die lautete: ‚Die Songs sind zu traurig‘“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie beim Schreiben von „Birds of a Feather“ „etwas Dunkles“ einfließen ließ, damit es nicht nur „Regenbogen und Lächeln“ war.

Die Musikerin fügte hinzu: „Wir haben über die Idee geschrieben, dass man bald sterben wird, und dass man das Beste daraus machen sollte.“