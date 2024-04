Billie Eilish: Das ist die Tracklist zu „Hit Me Hard and Soft“

Das neue Album von Billie Eilish heißt „Hit Me Hard And Soft“ und wird am 17. Mai erscheinen. Jetzt gibt es die gesamte Tracklist mit allen Songtiteln.

Billie Eilish: Zehn Songs, keine Features

Auf Instagram postete die 22-Jährige am Donnerstag (18. April) die komplette Tracklist, welche zehn Songs umfasst. Die LP, die sie erneut gemeinsam mit ihrem Produzenten-Bruder Finneas umgesetzt hat, enthält unter anderem Lieder wie „Skinny“, „Lunch“, „L’Amour De Ma Vie“, „Blue“ und „Wildflower“. Nach der aktuellen Ankündigung scheint es keine gemeinsamen Features auf dem Projekt zu geben, was auch für ihre beiden vorherigen Alben „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ und „Happier Than Ever“ galt.

Obwohl die Sängerin bei der Ankündigung ihrer neuen Platte sagte, dass es keine Single-Auskopplungen geben wird, teaserte sie ihre Fans in Interviews und beim Coachella-Festival in den vergangenen Tagen mit Ausschnitten aus den neuen Liedern „Lunch“ und „Chihiro“ an, die ebenfalls auf der Tracklist zu sehen sind.

Hier die ganze Tracklist sehen:

„Wir haben das Album gemacht, ohne viel an andere Leute zu denken“

Zu dem kommenden Album sagte die neunfache Grammy-Gewinnerin: „Jedes Mal, wenn du etwas veröffentlichst, fühlt es sich an, als ob deine Nacktbilder geleakt wurden.“ Und weiter: „Ich denke, dass dieses Album genau so ist. Wir haben das Album so gemacht, als wenn jemand gesagt hätte: ‚Ich möchte, dass ihr ein Album macht und niemand wird es hören. Ihr müsst euch nicht um die Ohren oder Meinungen von irgendjemandem oder irgendetwas anderes kümmern. Es steht in eurem Vertrag, ein Album zu machen, aber niemand kann es hören.‘ Wir haben das Album gemacht, ohne viel an andere Leute zu denken.“