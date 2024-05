Das neue Album von Billie Eilish mit dem Titel „Hit Me Hard and Soft“erscheint am Freitag (17. Mai). In Form von verschiedenen Promo-Aktionen teaserte die Sängerin ihre neue Musik über mehrere Wochen hinweg an. Sie fügte ihre Follower:innen auf Instagram alle in ihre „Enge-Freunde“-Liste hinzu, es erschienen weltweit Plakate sowie ein Video-Teaser, die einen Bezug zur neuen Platte hatten und schließlich verkündete sie im April auf ihren Social-Media-Kanälen das Album.

Hier ist alles, was wir bisher über „Hit Me Hard and Soft“ wissen:

Die Songs

Am 18. April postete die Sängerin die Tracklist zur neuen LP auf Instagram. Insgesamt wird es zehn neue Songs darauf zu hören geben. Ob weitere Tracks auf einer Deluxe-Version des Albums verfügbar sein werden, ist aktuell noch unklar, aber nicht unvorstellbar, da Eilishs vorherige Platten „When we all fall asleep, where do we go?“ mit 14 und „Happier Than Ever“ mit 16 Liedern deutlich länger waren.

Die Tracklist von „Hit Me Hard and Soft“:

Skinny

Lunch

Chihiro

Birds Of A Feather

Wildflower

The Greatest

L’amour De Ma Vie

The Diner

Bittersuit

Blue

Single-Auskopplungen sollte es im Vorfeld keine geben, vermeldete Billie Eilish im Zuge der Album-Ankündigung, da sie lieber „alles auf einmal“ herausbringen wolle.

Der Stil

Gar keine Musik vorab zu veröffentlichen, hat die Künstlerin dann aber doch nicht geschafft. Auf dem Coachella-Festival im April präsentierte Eilish unter anderem einen Teil ihres Tracks „Lunch“ sowie einen Ausschnitt von „L’amour de ma vie“. Beide Stücke bleiben dem gefühlvollen Pop der 22-Jährigen treu, wagen sich aber auch an elektronischere Elemente heran. In einem ähnlichen Bereich scheint sich auch ihr neues Lied „Chihiro“ zu bewegen, von welchem die Musikerin eine 14-sekündige Hörprobe im Podcast von Zane Lowe vorspielte.

Die Hörprobe gibt’s ab 5:28 zu hören:

Im Interview mit ROLLING STONE offenbarte die zweifache Oscar-Gewinnerin außerdem, dass die neue LP eine Rückkehr zu den dunkleren Klängen und Stil-Elementen ihres ersten Albums sei. Die Autorin ihrer Cover-Story, Angie Martoccio, beschrieb die neue Platte als Experiment mit neuen Sounds „von einem Streichquartett bis hin zu glitzerndem Dancefloor-Trance“. Als Inspiration dienten unter anderem Alben wie „Viva La Vida“ von Coldplay, „Born To Die“ von Lana Del Rey, „Goblin“ von Tyler, the Creator sowie „Electra Heart“ von Marina and the Diamonds.

Die Stimmung

Dass die neue Billie-Eilish-Platte sehr persönlich wird, gab bereits die Pressemitteilung zu „Hit Me Hard and Soft“ bekannt. Dort heißt es: „Es ist ein extrem emotionales Werk, das harte und auch softe Schläge austeilt, indem Billie Eilish inhaltlich und klanglich immer wieder Genre-Grenzen neu absteckt und jede Art von Trends einfach ausklammert.“

Ihr Bruder und engster musikalischer Partner, Finneas, offenbarte außerdem, dass die Platte Geschichten aus Eilishs Vergangenheit aufgreift und sich mehr auf eine jüngere Version der Sängerin besinnt: „Ich habe das Gefühl, dass dieses Album einige echte Geister in sich trägt, und das sage ich mit Liebe. Es gibt Ideen auf diesem Album, die fünf Jahre alt sind, und es hat eine Vergangenheit, die mir wirklich gefällt.“ Der Aussage stimmte die Musikerin zu: „Es ist keine Figur. Es fühlt sich an wie die ‚When we all fall asleep, where do we go?‘-Version von mir. Es fühlt sich an wie meine Jugend und wer ich als Kind war.“

Die Tour

Auf das Album folgt die dazugehörige Tour. Los geht es noch dieses Jahr im September in Kanada. Im Mai 2025 kommt Billie Eilish dann auch für vier Konzerte nach Deutschland und Österreich. Im Rahmen der „Hit Me Hard and Soft: The Tour“ gastiert sie in Hannover, Berlin, Köln und Wien.

Billie Eilish live – Live-Termine 2025 im Überblick:

02.05.2025, Hannover – ZAG Arena

09.05.2025, Berlin – Uber Arena

29.05.2025, Köln – Lanxess Arena

30.05.2025, Köln – Lanxess Arena

06.06.2025, Wien – Stadthalle

Tickets für ihre Konzerte sind allerdings fast vollständig ausverkauft. Nur für die beiden Gigs in Köln sind noch Premium- und Logenplätze erhältlich.