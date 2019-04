Billie Eilish stürmt mit Debüt-Album an die Spitze der Charts

Billie Eilish ist gerade einmal 17 Jahre alt und trotzdem eine der größten Hoffnungen der Musikindustrie. Im Alleingang soll die Amerikanerin mit dem düsteren Schlafzimmerblick und Tourette-Syndrom eine schon verloren gegangene junge Hörerschaft zurückerobern.

Das scheint ihr mit ihrem Debütalbum „When we all fall asleep, where do we go?“ auch zu gelingen. Schon Wochen vor dem VÖ-Termin war die Platte rekordverdächtig oft vorbestellt und im Streaming-Katalog platziert worden. Nun gibt es auch die „Billboard“-Bestätigung, dass die LP auf Platz eins der US-Charts geklettert ist.

Mit 313.000 verkauften Einheiten hat Billie Eilish den zweiterfolgreichsten Verkaufsstart des Jahres hingelegt, bisher nur ausgebremst von Ariana Grande, die 2019 bereits zum Start 360.000 Einheiten von „Thank U, Next“ absetzen konnte.

Billie Eilish steht auf Grunge und Schwermut

Die junge Musikerin, die auch offen über psychische Krankheiten spricht, Nirvana als Vorbild nimmt und und längst auch schon das Feuilleton überzeugt hat, ist aber vor allem eine Internet-Gigantin. Bald 18 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram. Ihre Debüt-Single „Ocean Eyes“ wurde bei Soundcloud bereits 17 Millionen Mal angehört (wo sie von Eilish bereits 2015 eingestellt wurde; da war die Sängerin gerade einmal 13 Jahre alt), dazu insgesamt mehr als 100 Millionen Mal auf YouTube. „Lovely“, ein Duett mit ihrem Songwriter-Kollegen Khalid wurde gar bereits 290 Millionen Mal anvisiert.

Natürlich kommt der Erfolg nicht aus heiterem Himmel: Billie Eilish absolvierte bereits im vergangenen Jahr eine Welttournee mit Auftritten auch in Deutschland und auf dem Coachella-Festival.