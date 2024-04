Neues Album von Billie Eilish: Termin, Titel, Cover, keine Single!

In den letzten Tagen bereitete Billie Eilish schon einmal mit seltsamen Plakaten in vielen Städten darauf vor, dass dieses jahr nicht nur im Zeichen von Beyoncé und Taylor Swift stehen wird.

Schon seit einigen Monaten streute die Sängerin Gerüchte um eine neue Studioaufnahme. Nun gibt es die Bestätigung: „Hit Me Hard And Soft“ erscheint am 17. Mai.

Mit dem Veröffentlichungstermin stellte Eilish auch gleich das Cover-Artwork ihrer dritten Platte, dem Nachfolger von „Happier Than Ever“ ins Netz. Das Bild zeigt die Musikerin unter Wasser, der Notausgang erscheint aber nicht weit.

Eine Besonderheit wird es aber geben – keine einzige Single vor dem Erstverkaufstag! Mit dieser Strategie möchte die 22-Jährige fördern, dass das neue Album am Stück gehört wird. Eine Tracklist und weitere Details zu den neuen Songs gibt es noch nicht.

Die neue Produktion wird aber CO2-freundlich sein. „Um den CO2-Fußabruck der Veröffentlichung zu minimieren und dem Klimawandel entgegenzuwirken, werden die physischen Formate, die zeitgleich erscheinen, in limitierter Auflage erhältlich sein“, heißt es in einer Mitteilung ihres Labels.

Auf Instagram schrieb Eilish: „Finneas und ich könnten wirklich nicht stolzer auf dieses Album sein und wir können es kaum erwarten, dass ihr es hört.“ Wie stets entwickelte die Musikerin die Songs gemeinsam mit ihrem Bruder.

Erst vor wenigen Tagen erregte die Sängerin Aufmerksamkeit, als sie ihren Instagram-Account umstellte und kurzerhand alle ihre Follower zu „engen Freunden machte. Dazu teilte sie ungewohnt offene, private Bilder. Eilish setzte sich zuletzt auch gegen die Verwendung von Musikmaterial für KI-Produktionen ein.