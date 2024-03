Billie Eilish bei Oscar-Rede: „Ich hatte einen Albtraum davon“

Nachdem Billie Eilish und Finneas ihren Oscar für den „Barbie“-Track „What Was I Made For?“ gewannen und auf der Bühne in Empfang nahmen, erzählte die Sängerin in ihrer Dankesrede: „Ich hatte letzte Nacht einen Albtraum davon.“

Zweiter Oscar-Gewinn für Billie Eilish und Finneas

Das Geschwisterduo gewann am 10. März bereits den zweiten Oscar in der Kategorie „Best Original Song“, nachdem sie schon 2022 für „No Time To Die“ vom „James Bond“-Soundtrack den Award einheimsen konnten.

„Ich hatte letzte Nacht einen Albtraum davon“, begann Billie Eilish ihre Rede, bevor sie innehielt und es sich anscheinend noch einmal überlegte, ob sie mehr von dieser Anekdote erzählen sollte. Sie fuhr schließlich fort: „Vielen Dank an die Academy. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass das passieren würde. Ich habe das nicht erwartet. Ich fühle mich so unglaublich glücklich und geehrt.“ Sie bedankte sich weiterhin bei „Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig und sagte, sie liebe sie und sei „dankbar für diesen Film und die Art und Weise, wie er mich fühlen ließ.“

„Der Film ist unglaublich“, fügte sie noch am Ende hinzu.

Billie Eilish honoriert ihre Tanz- und Chorlehrer:innen

Nachdem Finneas sich bei seinem Team, seinen Eltern, seinen besten Freund:innen und seiner Freundin bedankt hatte, trat Eilish noch einmal ans Mikrofon. „Ich möchte meiner besten Freundin Zoe dafür danken, dass sie mit mir als Kind mit Barbie gespielt hat und immer an meiner Seite war“, sagte sie. „Ich möchte meinen Tanzlehrern danken, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich möchte mich bei meinen Chorlehrern bedanken – Miss Brigham, danke, dass Sie an mich geglaubt haben. Miss T, Sie mochten mich nicht, aber Sie waren gut in Ihrem Job.“

„Best Original Song“ ist die einzige Rubrik, die „Barbie“ bei den diesjährigen Oscars für sich entscheiden konnte. Ryan Goslings Track „I’m Just Ken“ war ebenfalls in dieser Kategorie im Rennen und ging entsprechend leer aus. Gosling führte den Song aber zum ersten Mal live auf, wobei er von Mark Ronson und Slash von Guns N‘ Roses unterstützt wurde.