Billie Eilish teasert neue Single an

Peter Freestone begleitete Freddie Mercury zwölf Jahre lang als persönlicher Assistent.

In einer neuen TV-Show äußerte sich Peter Freestone, ehemaliger Assistent Freddie Mercurys, zu den letzten Stunden des 1991 verstorbenen Queen-Sängers. In „OHNE Maulkorb MIT Dolezal“ kommt Rudi Dolezal – Regisseur und ehemaliger Vertrauter von Freddie Mercury – mit prominenten Persönlichkeiten ins Gespräch. Gegenüber Doleza berichtete Freestone, was seine Zusammenarbeit mit Queen im Kern auszeichnete: „Mein Job war es, zwölf Jahre darauf zu achten, dass Freddie gut aussah, wenn er das Haus verließ.“ Und sagte dann: „Daher war ich es auch, der ihm seine letzte Kleidung anzog, bevor der Sarg geschlossen wurde. Er starb in meinen Armen.“ Letzte Schnittstelle zu Freddie…