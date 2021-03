Perücke oder nicht? Billie Eilish spricht Klartext

Der Videoproduzent galt über Jahrzehnte als enger Vertrauter von Queen und insbesondere von Freddie Mercury.

Der österreichische Filmproduzent Rudi Dolezal hat in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“ erste Einblicke in sein bevorstehendes Buch über Freddie Mercury gewährt. „My Friend Freddie“ sei demnach keine typische Biografie, sondern vielmehr eine Sammlung von persönlichen Momenten, die er mit dem legendären Musiker erlebte. Dolezal drehte nicht nur Musikvideos für Queen, auch gehörte er über Jahrzehnte zum engsten Kreis der Rockband und als Vertrauter von Freddie Mercury. „My Friend Freddie“ erscheint im Spätsommer 2021. Dieses Jahr, am 5. September, wäre Freddie Mercury 75 Jahre alt geworden. Es ist also ein durchaus passender Anlass, um ein Buch über den…