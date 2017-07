Weiterlesen Schauspieler Sebastian Münster wegen sexueller Nötigung verurteilt – erneut Im Dezember 2016 überfiel Schauspieler Sebastian Münster ein 15-Jährige. Nun ist er wegen versuchter, besonders schwerer sexueller Nötigung zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Bei der diesjährigen Ausgabe des Bråvalla-Festivals in Schweden sollen mehrere Frauen vergewaltigt worden sein. Der deutsche Veranstalter zog daraus seine Konsequenzen und sagte das Event für 2018 komplett ab.

Die schwedische Radio-Moderatorin und Komikerin Emma Knyckare ging nun noch einen Schritt weiter – und kündigte auf Instagram ein Festival nur für Frauen an.

A post shared by Här Är Jag! (@knyckare) on Jul 3, 2017 at 3:04am PDT

Emma Knyckare hat eine besondere Antwort auf die sexuellen Übergriffe

„In den kommenden Tagen werde ich eine solide Gruppe von talentierten Organisatoren und Projektleitern zusammenbringen“, heißt es dort. Das Festival solle es geben, „bis die Männer gelernt haben, sich zu benehmen“. Nun bestätigte sie laut BBC die Absicht, ihre Idee in die Realität umzusetzen.

Die Polizei hatte zuvor eine ganze Reihe an Anzeigen wegen Vergewaltigungen oder sexueller Übergriffe, die auf dem Bråvalla stattgefunden haben sollen, bestätigt. Bereits im Vorjahr hatte es laut „Guardian" dort eine Reihe von Übergriffen gegeben. Die Veranstalter hatten diese scharf verurteilt und betont, sie würden solche Verbrechen „auf unserem Festival" nicht akzeptieren.

Das Bråvalla-Festival fand am vergangenen Wochenende (28.06.-01.07.) in Norköping statt und ist eines der größten Musik-Events in Schweden. In diesem Jahr traten unter anderem Linkin Park, Mando Diao und The Killers auf.