Schauspieler Sebastian Münster wegen sexueller Nötigung verurteilt – erneut

Sebastian Münster war schon einmal im Gefängnis. Nun wurde erneut verurteilt, wegen versuchter, besonders schwerer sexueller Nötigung. Er hatte im Dezember vergangenen Jahres versucht, ein 15 Jahre altes Mädchen zum Sex zu zwingen. Dafür wurde er nun zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Der ehemalige Schauspieler (unter anderem „Die Manns“ und „Das iTeam – die Jungs an der Maus“) überwältigte die Teenagerin auf dem Schulweg. „Bild“ berichtet, wie der Staatsanwalt am Verhandlungstag die Tat schilderte: „Er legte ihr den Arm um den Hals, zerrte sie in eine Grünanlage.“

Sebastian Münster:„Ich sehe mich auf ihr“

Er bedrohte sie mit einem Käsemesser, er schlug sie. Münster legte sich auf das Mädchen und forderte es auf, sich die Hose auszuziehen. Die 15-Jährige wehrte sich, ein Anwohner half ihr.

Sebastian Münster will sich nicht an Einzelheiten erinnert haben. Betrunken war er während der Tat und unter Drogeneinfluss. „Ich hab noch ein Bild, wie ich sie umarme. Ich sehe mich auf ihr,“ sagte er aus. Das Messer hätte der 45-Jährige dabei gehabt, um sich selbst beim Drogenkauf zu schützen – was für eine geplante Tat sprechen kann.

Er hat eine lange Haftakte

Als Sebastian Münster das Mädchen überfiel, war er auf Bewährung. 2010 verurteilte ihn ein Gericht zu sechseinhalb Jahren Haft, weil er sich an einer Mutter und ihrer Tochter vergangen und eine Prostituierte überfallen hatte. Vom Gefängnis kam er in eine Entzugsklinik, um dort seine Drogensucht zu bekämpfen.

Im Jahr 2013 wurde er entlassen. Zuerst lief es gut für den gebürtigen Düsseldorfer: Er hatte eine Freundin, einen Bürojob. Doch dann holte die Vergangenheit ihn ein, er griff wieder zu Drogen, machte Schulden. Nun kehrt er zurück ins Gefängnis. Zumindest für ein Jahr. Die restliche Zeit der Haftstrafe wird er aufgrund seiner Drogensucht in einer Entzugsklinik untergebracht werden.