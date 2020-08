Black Sabbath: Wer hat eigentlich die Rechte am Band-Namen?

Schon länger kursiert das Gerücht über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Gitarristen-Legenden. Nun bestätigte Brian May, dass es schon Material dafür gibt.

Queen-Gitarrist Brian May hat in einem Interview mit dem US-Musikmagazin „Guitar World“ über eine mögliche Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund, Kollegen und Black-Sabbath-Gitarristen Tony Iommi gesprochen. Schon länger kursierten Gerüchte, dass die beiden Musiker an einem gemeinsamen Projekt arbeiten würden. Dazu sagte May nun: „Ich denke, dass die Chance besteht.“ May erzählte, dass er und sein Musikerfreund viele Stunden damit verbracht hätten, Gitarren-Riffs anzuhören, die Iommi komponiert, aber nie verwendet haben soll. May ging auch auf die besondere Freundschaft zwischen den beiden ein und erzählte, dass sie sich stundenlang unterhalten können. Iommi sei sein „liebster Freund im Geschäft und das…