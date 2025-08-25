Black Sabbath: Warum Steven Wilson nur „Volume 4“ remixte

Steven Wilson, Frontmann von Porcupine Tree und renommierter Remixer, hat das Black-Sabbath-Album „Volume 4“ von 1972 neu abgemischt, als einziges Werk der Band. In einem Interview mit „Noise11“ erklärte Wilson, warum er die übrigen Alben nicht bearbeiten konnte.

Bänder waren Weg

„Die Bänder waren nicht da“, sagte Wilson. „Das ist ein klassischer Fall. Die Plattenfirma wollte es, das Management wollte es, ich wollte es und dann konnten sie die Bänder nicht finden.“ Gefunden wurden lediglich Outtakes, also alternative Takes der Songs. „Wir haben dann das gemacht, was möglich war. Ich habe diese Outtakes gemischt, die für Fans sehr spannend sind. Man hört die Band bei unterschiedlichen Versionen von „Supernaut“ oder „Wheels of Confusion.“

Das ganze Interview mit Steven Wilson:

Die Mehrspur-Master der übrigen Black-Sabbath-Alben seien weitgehend verschwunden, so Wilson: „Leider konnte ich das eigentliche Album nicht mixen, weil die Mehrspur-Bänder wie beim gesamten Sabbath-Katalog praktisch verschwunden sind.“

Wilson ist seit 2009 als Remixer tätig und hat Klassiker von Tears For Fears, ABC, Chic, Ultravox, Suede, The Who und Van Morrison neu interpretiert. Auch bei Guns N’ Roses stieß er auf Hindernisse. Seine Neuabmischungen wurden von der Band abgelehnt, sodass einige Projekte ungehört auf seiner Festplatte liegen. „Sehr schade, es sind großartige, großartige Platten“, erklärte Wilson.

BBC-Dokumentation verschoben

Für Fans von Black Sabbath gab es kürzlich weitere Überraschungen. Die BBC zog die für den 18. August geplante Doku „Ozzy Osbourne: Coming Home“ kurzfristig von der Hauseigenen Mediathek iPlayer und ersetzte sie durch eine andere Sendung. Ein BBC-Sprecher erklärte lediglich, der Film habe sich „im Zeitplan verschoben“ und ein neues Ausstrahlungsdatum werde „zu gegebener Zeit“ bekanntgegeben. Fans mussten somit erneut auf Einblicke in das Leben und die Karriere des ikonischen Frontmanns warten.

Die Volume 4-Neuabmischung bleibt daher das einzige offizielle Remixergebnis im Black-Sabbath-Katalog, bietet aber Outtakes, die einen Blick hinter die Kulissen der Band erlauben.