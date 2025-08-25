Black Sabbath: Warum Steven Wilson nur „Volume 4“ remixte

Masterbänder verloren: Steven Wilson über Black Sabbaths ungeremixte Alben.

von 
Artikel Teilen
Steven Wilson

Steven Wilson  |  Black Sabbath: Warum Steven Wilson nur „Volume 4“ remixte Foto: Redferns. Frank Hoensch. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Steven Wilson, Frontmann von Porcupine Tree und renommierter Remixer, hat das Black-Sabbath-Album „Volume 4“ von 1972 neu abgemischt, als einziges Werk der Band. In einem Interview mit „Noise11“ erklärte Wilson, warum er die übrigen Alben nicht bearbeiten konnte.

Bänder waren Weg

„Die Bänder waren nicht da“, sagte Wilson. „Das ist ein klassischer Fall. Die Plattenfirma wollte es, das Management wollte es, ich wollte es und dann konnten sie die Bänder nicht finden.“ Gefunden wurden lediglich Outtakes, also alternative Takes der Songs. „Wir haben dann das gemacht, was möglich war. Ich habe diese Outtakes gemischt, die für Fans sehr spannend sind. Man hört die Band bei unterschiedlichen Versionen von „Supernaut“ oder „Wheels of Confusion.“

Das ganze Interview mit Steven Wilson:

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Die Mehrspur-Master der übrigen Black-Sabbath-Alben seien weitgehend verschwunden, so Wilson: „Leider konnte ich das eigentliche Album nicht mixen, weil die Mehrspur-Bänder wie beim gesamten Sabbath-Katalog praktisch verschwunden sind.“

Wilson ist seit 2009 als Remixer tätig und hat Klassiker von Tears For Fears, ABC, Chic, Ultravox, Suede, The Who und Van Morrison neu interpretiert. Auch bei Guns N’ Roses stieß er auf Hindernisse. Seine Neuabmischungen wurden von der Band abgelehnt, sodass einige Projekte ungehört auf seiner Festplatte liegen. „Sehr schade,  es sind großartige, großartige Platten“, erklärte Wilson.

BBC-Dokumentation verschoben

Für Fans von Black Sabbath gab es kürzlich weitere Überraschungen. Die BBC zog die für den 18. August geplante Doku „Ozzy Osbourne: Coming Home“ kurzfristig von der Hauseigenen Mediathek iPlayer und ersetzte sie durch eine andere Sendung. Ein BBC-Sprecher erklärte lediglich, der Film habe sich „im Zeitplan verschoben“ und ein neues Ausstrahlungsdatum werde „zu gegebener Zeit“ bekanntgegeben. Fans mussten somit erneut auf Einblicke in das Leben und die Karriere des ikonischen Frontmanns warten.

Steven Wilson - Home Invasion In Concert At The Royal Albert Hall [OV]
Steven Wilson - Home Invasion In Concert At The Royal Albert Hall [OV] Für € 9,99 bei Amazon kaufen

Die Volume 4-Neuabmischung bleibt daher das einzige offizielle Remixergebnis im Black-Sabbath-Katalog, bietet aber Outtakes, die einen Blick hinter die Kulissen der Band erlauben.

Themen aus dem Artikel:
Black Sabbath Ozzy Osbourne Steven Wilson