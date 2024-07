„The 1974 Recordings“: Neue Dylan-Megabox mit 431 Live-Songs!

Bob Dylans Karriere ist lang. Wie lang, das zeigt nun nochmal die neue Sammelbox „The 1974 Recordings“.

Unter diesem Titel feiert der legendäre Songwriter das 50. Jubiläum seiner damaligen Rückkehr auf die Bühne. Nach einem Motorradunfall im Jahr 1966 hatte sich Bob Dylan vom Touren zurückgezogen.

Die 40 Nordamerika-Konzerte, die er 1974 schließlich gab, waren seine erste Tournee in acht Jahren und wurde entsprechend gefeiert. Unter anderem entstand daraus das Live-Doppelalbum „Before The Flood“ (1974).

„The 1974 Recordings“: 431 Songs auf 27 CDs

Die neue Box bedient sich nun ebenfalls bei Aufnahmen dieser Tour. „The 1974 Recordings“ enthält 27 CDs mit Live-Songs von Bob Dylan und The Band. 417 der insgesamt 431 Tracks sind dabei bisher unveröffentlicht; 133 der Aufnahmen wurden für den Release neu gemischt. Viele Songs spielten Dylan und seine Backing-Band während der im Januar 1974 in Chicago gestarteten Tournee das erste Mal live. Darunter befinden sich Klassiker wie „All Along The Watchtower“, „Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)“ und „Ballad Of Hollis Brown“.

Einen Einblick bietet die erste Auskopplung aus „The 1974 Recordings“, eine vormals nicht veröffentlichte Aufzeichnung von „Forever Young“ vom Auftritt des Nobelpreisträgers in Seattle am 9. Februar 1974. Auch dieser Song wurde erstmals während Bob Dylans 1974er-Tour aufgeführt, die heute als Blaupause für große Rock-Tourneen gilt.

Des Weiteren bietet die Sammlung neue Linernotes der Musikjournalistin Elizabeth Nelson. „The 1974 Recordings“ erscheint am 20. September. Auf Vinyl kommt zusätzlich eine Highlight-Sammlung mit drei LPs unter dem Titel „The 1974 Live Recordings – The Missing Songs From Before The Flood“ heraus.

Bevor die Box erscheint, ist der mittlerweile 83-jährige Bob Dylan aktuell noch auf Tour.