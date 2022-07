Bob Dylan kommt mit seiner „The Rough and Rowdy Ways“-Tour im Oktober nach Deutschland, spielt in Flensburg, Magdeburg, Berlin und Krefeld.

Tickets sind ab 18. Juli mit limitierten Vorverkaufskontingenten verfügbar, ab 20. Juli startet der reguläre Vorverkauf. Allerdings gibt es einen wichtigen Faktor zu beachten: Die Konzerte sind „handyfrei“.

Handyfreies Konzert – was muss ich beachten?

Zunächst weisen die Veranstalter darauf hin, dass Mobiltelefone nicht erlaubt sind. Das bedeutet, dass bei der Ankunft am Veranstaltungsort die Smartphones in einer kleinen, abschließbaren Tasche verstaut werden. Handys müssen nicht abgegeben werden, sie sind nur für die Zeit der Show verstaut und nicht nutzbar, dürfen aber mit in den Saal genommen werden.

Was ist, wenn ich im Notfall einen Anruf machen muss?

Das ist gar kein Problem! Das Handy kann jederzeit entsperrt werden. Dafür gibt es sogenannte Telefonnutzungsbereiche im Eingangsbereich der Halle. Platzanweiser und Mitarbeiter der Firma Yondr, die das Verfahren organisiert, werden bei Problemen aushelfen.

Und warum muss es unbedingt ohne Handy sein?

Bob Dylan wünscht sich für seine Tour eine „unplugged“-Erfahrung der Zuschauer. Bei vergangenen Konzertreisen des Songwriters war das auch schon der Fall. Veranstalter Live Nation schreibt dazu: „Wir öffnen unsere Augen etwas weiter und unsere Sinne sind geschärfter, wenn wir die gewohnte Technik-Krücke verlieren. Und ja, diese Vorgabe ist nicht verhandelbar (es werden lediglich Ausnahmen für diejenigen gemacht, die für ihre medizinische Behandlung auf ihr Telefon angewiesen sind).“

Was muss ich noch beachten?

Im Grunde gar nichts, außer dass auch die Bezahlfunktionen des Handys wegfallen, so dass es sich anbietet, eine Kreditkarte zu den Konzerten von Bob Dylan mitzunehmen, falls kein Bargeld eingesteckt wurde.