Brian Jones: War es doch Mord? Neue Beweismittel zu seiner Todesursache erscheinen in Netflix-Doku

Vor einem Rolling-Stones-Konzert in Jacksonville, Florida zeigte der kleine Sohn des 75-jährigen Weltstars, was er sich schon alles von seinen Eltern abgucken konnte. Um einen würdigen Nachfolger muss sich Jagger Senior jedenfalls keine Sorgen machen.

Dass Mick Jagger nach so einer langen und wilden Karriere auch noch heute regelmäßig auf den Bühnen der Welt schweißtreibende Choreografien hinlegt, ist manchmal kaum zu glauben. Auch für seinen zweijährigen Sohn und seine Freundin, die Ballett-Tänzerin Melanie Hamrick, hält der 75-Jährige sich fit. Nachdem er Anfang des Jahres von gesundheitlichen Problemen geplagt wurde, scheint Jagger sich mittlerweile wieder sehr gut erholt zu haben. Während eines Konzerts in Florida am 19. Juli legte er mal wieder einen Auftritt hin, der dem ein oder anderen Mittzwanziger wochenlangen Muskelkater bereitet hätte. https://www.instagram.com/p/B0JdIKUhun8/ Bei solch aktiven Eltern ist es kein Wunder, dass auch…