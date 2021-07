So viel verdient Britney Spears‘ Vater an seiner berühmten Tochter

In einem emotionalen Statement verabschiedete sich der Musiker von seiner Schwester und machte auch auch den Grund ihres Todes öffentlich.

Der Tod von Barby Kelly im April mit nur 45 Jahren kam für viele Außenstehende überraschend. Das langjährige Mitglied der Kelly Family hatte sich allerdings schon 1999 wegen psychischer Probleme zurückgezogen. Über ihre Todesursache wurde aber zunächst nichts bekannt. Nun erinnert sich ihr Bruder Jimmy Kelly auf Instagram an seine Schwester. Dort schrieb er in einem berührenden Beitrag: „Liebe Freunde, vielleicht hätte ich schon früher einen persönlichen Post in Bezug auf Barby schreiben sollen, aber wenn ich ehrlich bin, ist es noch immer unbegreiflich für mich, dass sie uns verlassen hat. Ich kann einfach nicht die richtigen Worte finden und…