Broilers sagen komplette „Social Club“-Tour ab

Laut Freddie Mercury ist der von ihm geschriebene Queen-Hit „Bohemian Rhapsody“ nicht sein bester Song gewesen.

Im Rahmen der 50-wöchigen YouTube-Miniserie „Queen The Greatest“ erschien nun unveröffentlichtes Interviewmaterial des Queen-Sängers Freddie Mercury, das offen legt, welchen Song er noch besser als den von ihm geschriebenen Hit „Bohemian Rhapsody“ (1975) fand. Laut Mercury sei „Somebody To Love“ aus dem Jahr 1976 der bessere. In dem Archivmaterial erklärt Mercury: „Die Leute werden, egal wie sehr man es versucht, immer mehr an vergangene Hits denken. Ich dachte wirklich: Ok, 'Bohemian Rhapsody' ist ein großer Erfolg, aber was meine Schreibfähigkeiten betrifft, denke ich, dass ich besser schreiben kann. Und ich habe es nur von diesem Standpunkt aus betrachtet. Ich denke,…