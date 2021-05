Michael Bully Herbig kündigt die zweite Staffel der Amazon-Comedy-Serie an. Neben einigen Neuzugängen bleiben auch einige Komiker der ersten Season dabei.

„LOL - Last One Laughing“ ist momentan die beliebteste Serie der Streamingplattform Amazon Prime Video in Deutschland. Die erste Staffel wurde am 1. April dieses Jahres gestartet, ist aber so erfolgreich, dass Host Michael Bully Herbig nun bereits eine weitere Staffel ankündigt. Neu dabei sein werden die Comedians Bastian Pastewka, Annette Frier, Martina Hill, Klaas Heufer-Umlauf, Larissa Rieß, Tommi Schmitt, und Tahnee. Comeback von Kurt Krömer, Max Giermann und Anke Engelke Dafür verabschiedet sich die Sendung von Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Mirco Nontschew, Rick Kavanian, Teddy Teclebrhan, Torsten Sträter und Wigald Boning. Kurt Krömer, Max Gierman und Anke Engelke kehren…