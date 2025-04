Brooke Combe: Northern Soul

Die schottische Songwriterin Brooke Combe wuchs mit den Soul-Platten ihrer Großeltern und dem R&B der 90er-Jahre auf. Mit 17 Jahren begann sie, sich auch für Rockmusik zu interessieren, und wurde von ihrer Musiklehrerin ermutigt, ihre Gesangsfähigkeiten weiterzuentwickeln. Ihre ersten Coverversionen veröffentlichte sie online und gewann schnell eine wachsende Fangemeinde.

Ihr Debüt mit dem Titel „Dancing At The Edge Of The World“ will nicht weniger als den britischen Soul wiederbeleben. Das schwebende, von Streichern begleitete „This Town“ erfüllt dieses Mantra perfekt, während „L.M.T.F.A.“ Combes kraftvolle Stimme mit einer brillant bissigen Botschaft verbindet.

Das ist mehr als genug, um zu zeigen, dass sie die Nächste ist, die die Soul-Krone des Vereinigten Königreichs tragen wird. „Ich komme aus Schottland, und hier hört man nicht wirklich viel Soul. Seit Paolo Nutini vermisse ich das aus meiner Heimat“, sagt sie. „Ich bin eine Soulsängerin und möchte die Musik zurückbringen, mit der ich aufgewachsen bin.“