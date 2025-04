Nemahsis: Pop und Trauma

Jetzt holt Neil Young so richtig die Deep Cuts raus

Von dem Moment an, als Nemahsis im vergangenen Herbst die Bühne des Ramova Theatre in Chicago betrat, hatte sie das Publikum in ihren Bann gezogen. Ihre Bewegungen waren dezent und frei, ihre Präsenz magnetisch.

Als sie im Rahmen eines Benefizkonzerts für Gaza auftrat, erzählte sie dem Publikum von einer Studie, die sie über generationenübergreifende Traumata bei Mäusen gesehen hatte. Wie es sieben Generationen dauerte, um das zu löschen, was ihre Vorfahren erlitten hatten. „Sieben Generationen“, wiederholte sie.

Die 31-jährige Nemah Hasan, kanadische Tochter palästinensischer Einwanderer, hat mit ihrer stimmungsvollen Alternative-Pop-Musik ein breites Publikum erreicht. Zu den Fans ihres selbst veröffentlichten Debütalbums, „Verbathim“ (2024), gehört Stevie Wonder. Der rief einmal kurz vor ihrem Auftritt in einer Venue, um darum zu bitten, den Beginn der Veranstaltung zu verschieben, da er noch unterwegs war.

Politische Mission

In einem grauen Hoodie und einer grünen Jogginghose strahlt Hasan eine Authentizität aus, die die Rauheit ihrer Musik widerspiegelt. Sie hofft, dass ihre Musik in Zukunft nicht mehr so ​​viel Anklang findet. „Wenn die Leute mich hören, sollen sie denken: ‚Daran ist nichts Kontroverses‘“, sagt sie. „Es bedeutet, dass wir die Palästinenser normalisiert und humanisiert haben. Dann habe ich meinen Job getan.“

In ihrer Musik geht es nicht nur darum, eine Geschichte zu erzählen. Es geht darum, Geschichte neu zu schreiben, Zyklen zu durchbrechen und der Notwendigkeit ein Ende zu setzen, diese Geschichten immer wieder zu erzählen. Ihre neueste Single „Stick of Gum“ wurde kürzlich von den Spotify-Redakteuren zu einem der Top-Songs des Jahres 2024 gekürt. Sie erreichte über vier Millionen Streams.

Nemahsis sieht diesen Song als „Protest“: „Wir nutzen schöne Darbietungen, schöne Menschen, schöne Klänge und schöne Lieder, um Lehrmaterial zu vermitteln.“ Das Lied selbst ist zutiefst persönlich. Es entstand, nachdem sie von ihrem früheren Label fallen gelassen wurde, weil es sich weigerte, ihren Aktivismus für Palästina „abzukühlen“.

Text: Sara Ibrahim