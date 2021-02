Sein Auftritt bei „MTV Unplugged“ wurde für Eric Clapton zur Sternstunde - mit „Tears In Heaven“ rührte er Millionen zu Tränen.

Er war nicht eben die beste Zeit für den Blues-Altvater, als er in einem Studio in London die Bühne bestieg, begleitet von Andy Fairweather Low und Nathan East, Chuck Leavell und Ray Cooper, am Mischpult der große Russ Titelman. „MTV Unplugged“ wurde Eric Claptons größter Triumph. Zwar gab es ähnlich inspirierte Sternstunden von anderen Künstlern - The Cure etwa und Nirvana -, doch für keinen Musiker war das Format so vorteilhaft: Songs wie "Before You Accuse Me" und "Layla" bekamen hier ihre endgültige Form. Doch das berühmteste und unvergessliche Stück der Session ist "Tears In Heaven", das Clapton als Requiem…