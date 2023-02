Bruce Springsteen: „If I Was The Priest“ nach 50 Jahren erstmals wieder live

Foto: Getty Images for Bob Woodruff Fo, Kevin Mazur. All rights reserved.

Auf ihrem Konzert in Houston haben Bruce Springsteen und die E Street Band den Song „If I Was The Priest“ zum ersten Mal seit 1972 live gespielt. Springsteen hat den Song Anfang der 1970er mit 22 Jahren geschrieben und als Demo aufgenommen. Bis 2020 war er nur als Raubkopie und ab 1974 in einer Coverversion von Allan Clark (The Hollies) – als „If I Were The Priest“ – verfügbar. Erst mit Springsteens „Letter To You“ hat sich das geändert.

Im Toyota Center kehrten außerdem Soozie Tyrell und Steven Van Zandt in die Besetzung zurück, die bei den voherigen Auftritten in Dallas und Austin durch eine Covid-19-Infektion verhindert waren. Van Zandt feierte seine Rückkehr auch durch das ausgedehnte Solo am Ende des alten Stücks. Allerdings ist die E Street Band das Virus noch nicht ganz losgeworden. Dieses Mal hat es den Gitarristen Nils Lofgren erwischt, der fehlen muss.

Empfehlung der Redaktion Bruce Springsteen: Aus Protest gegen Ticketpreise wird „Backstreets“-Fanzine nach 43 Jahren eingestellt

Obwohl die Tournee noch bis April durch Nordamerika führt und bis Juli auch Konzerte in Europa stattfinden sollen, darunter vier in Deutschland, wurden bereits neue Auftritte angekündigt. In der zweiten Jahreshälfte, zwischen dem 9. August und dem 8. Dezember, wird eine weitere Stadium-Tour in den USA stattfinden.