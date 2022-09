Bruce Springsteen: Neues Album wird wohl heute angekündigt

Bruce Springsteen wird am heutigen Donnerstag, 29. September voraussichtlich ein neues Album ankündigen. Darauf deuten jedenfalls Posts auf seinen Accounts in den sozialen Medien hin. „Dreh [das Radio] auf, am 29. September um 10 Uhr Eastern Time [16 Uhr mitteleuropäische Zeit]“, hieß es etwa auf Twitter.

Dazu war ein Video zu sehen, in dem ein altes Radio zwischen den Frequenzen hin und her schaltet. Dazu gibt es immer für ein paar Sekunden Snippets neuer Songs zu hören. Dabei handelt es sich um Cover bekannter Soul-Songs: Springsteen spielt Frank Wilsons „Do I Love You (Indeed I Do)“, Tyrone Davis‘ „Turn Back the Hands of Time“ und „Night Shift“ von The Commodores.

Turn it up tomorrow, September 29th at 10:00 AM ET! 📻 pic.twitter.com/uvu93rgGAo — Bruce Springsteen (@springsteen) September 28, 2022

Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass der „Boss“ ein Coveralbum herausbringen will. Außerdem war ROLLING-STONE-Gründer Jan Wenner bei einem Interview im September schon eine Bemerkung zu einem kommenden Album herausgerutscht: „Und übrigens, es gibt eine neue Platte von Bruce (Springsteen), die noch diesen Herbst erscheint. Sie ist umwerfend. Die höre ich gerade auf Rotation!“

Laut Spin.com hat Springsteen wieder mit dem Produzenten Ron Aniello zusammengearbeitet, der auch seine letzten vier Alben produziert hat. Springsteens letztes Album „Letter To You“ erschien 2020.