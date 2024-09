Bruce Springsteen: Festival-Features mit The Gaslight Anthem und Trey Anastasio

Wenn sich viele Künstler:innen am gleichen Ort aufhalten, entstehen Möglichkeiten für ungewöhnliche Kooperationen. So entschied sich Bruce Springsteen beim amerikanischen Sea.Hear.Now-Festival, zwei andere Artists im Billing zu unterstützen.

Das Festival in Asbury Park, New Jersey, ist für Bruce Springsteen so etwas wie ein Heimspiel – schließlich stammt der Musiker aus dem benachbarten Long Branch. Gemeinsam mit seiner E Street Band trat er dieses Jahr außerdem als Headliner auf. Doch damit hatte das Publikum noch nicht genug von dem Sänger und Gitarristen gesehen: Er stand zusätzlich bei The Gaslight Anthem sowie Trey Anastasio auf der Bühne.

Gemeinsamer Song mit Live-Performance

Mit The Gaslight Anthem teilt sich Bruce Springsteen Geschichte. Die Musiker der ebenfalls in New Jersey beheimateten Band bezeichnen sich als Fans von „The Boss“. 2011 standen sie erstmals gemeinsam auf der Bühne – ebenfalls in Asbury Park. Auch damals legte Bruce Springsteen einen Gastauftritt während ihres Sets hin. Im vergangenen Jahr gab es sogar die gemeinsame Single „History Books“. Eben jene sangen sie auch dieses Jahr gemeinsam – zusätzlich außerdem „American Slang“, denselben Song, den es 2011 als Live-Kooperation gab.

Cover mit Aushilfe des Original-Sängers

Auch Phish-Leadgitarrist und -Sänger Trey Anastasio scheint ein Fan zu sein. Zumindest hielt er während seines Auftritts eine Ansprache darüber, wie sein erstes Konzert eine Bruce-Springsteen-Show war. Daraufhin trat Springsteen auf die Bühne. Gemeinsam spielten sie „Kitty’s Back“ vom 1973 erschienenen „The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle“.

Bruce Springsteen mit eigenem Perlen-Set

Auch Bruce Springsteens eigenes Set beim Sea.Hear.Now-Festival barg Besonderheiten. So stand nach langer Zeit Springsteens Ehefrau Patti Scialfa mal wieder auf der Bühne. Eigentlich ist sie ein reguläres Mitglied der E Street Band, doch seit einer Krebsdiagnose im Jahr 2018 tritt sie seltener auf. Außerdem spielten Springsteen und Band mit „Blinded By The Light“, „Does This Bus Stop At 82nd Street?“, „4th Of July, Asbury Park (Sandy)“ und „Meeting Across The River“ Songs, die seit 2017 respektive 2016 nicht mehr live gespielt wurden. Für Fans des Musikers also ein rundum gelungener Tag!