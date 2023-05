Bruce Springsteen singt in einem irischen Pub a-capella mit Gästen – Tour durch Europa

Am Donnerstag, dem 4. Mai, hat Bruce Springsteen mit seiner E-Street-Band einen Stopp in einem irischen Pub eingelegt. Springsteen nahm, wie „Consequence“ schreibt, im „The Burrow“ in Rathangan einen Drink und sang mit den Gästen eine improvisierte A-cappella-Version von „My Hometown“. Der Ort dürfte für den Boss eine besondere Bedeutung haben: Springsteens Vorfahren stammen aus Rathangan, dem Westen des County Kildare in Irland.

Springsteens Besuche in Irland: „Ein personifizierter Engel“

Die Tournee der Gruppe führte sie bereits durch die Vereinigten Staaten und nun durch Europa. Dieses Wochenende gastieren sie für drei Konzerte in der RDS Arena in Dublin. Rund um die Konzerte in Irland besuchte Springsteen auch das Dubliner Haus des erkrankten Pogues-Frontmanns Shane MacGowan, wie wir hier berichten.

MacGowans Frau, Victoria Mary Clarke, hat von dem Besuch ein Foto der beiden Musiker veröffentlicht und geschrieben: „Es war wirklich sehr aufregend und monumental inspirierend, gestern Zeit mit @springsteen zu verbringen. Er strahlt eine sehr, sehr schöne Energie aus, er ist wie ein verkörperter Engel! Es ist großartig zu sehen, dass jemand eine Arbeit finden kann, die ihn begeistert, und dass er sein ganzes Leben damit verbringen kann, die Stimmung der Menschen durch seine Arbeit zu heben und dabei so enthusiastisch und energiegeladen und voller Dankbarkeit und Anmut und Wertschätzung für seine Arbeit und für alles und jeden in seinem Leben zu bleiben.“

Dann formuliert sie den Wunsch, „auch nur ein bisschen so sein zu können wie er“.

Mehrere Termine in Europa – vier in Deutschland

Der Europa-Tourauftakt fand zuvor im Olympiastadion in Barcelona vor 120.000 Fans statt. Beim Auftaktkonzert waren auch Steven Spielberg, Tom Hanks und Barrack Obama im Stadion – Michelle Obama stand beim Song „Glory Days“ als Backgroundsängerin mit Springsteen auf der Bühne. Der 73-Jährige spielte jeweils dreistündige Shows mit knapp 30 Liedern.

In Europa spielen Springsteen und die E-Street-Band bis Ende Juli ausverkaufte Stadionkonzerte. Nach Deutschland kommt Springsteen am 21. Juni (Düsseldorf), am 15. Juli (Hamburg), am 21. Juli (Hockenheim-Ring) und nach München am 23. Juli. Anfang August geht es zurück nach Amerika und Kanada für 31 Gigs. Die aktuelle Tour ist die erste von Springsteen und der Band seit Februar 2017.

Im November 2022 veröffentlichte Springsteen „Only the Strong Survive“, sein einundzwanzigstes Studioalbum.