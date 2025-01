Bruce Willis bedankt sich bei der Polizei von Los Angeles

Bei einem seltenen Auftritt in der Öffentlichkeit ist Bruce Willis auf den Straßen von Los Angeles zu sehen – und das beim Plaudern und Händeschütteln mit LAPD-Beamten.

Ein Händedruck für die Polizei

Die Ehefrau des Schauspielers, Emma Heming Willis, teilt via Social Media ein 11-sekündiges Video in Schwarz-Weiß von ihrem Ehemann, wie er auf offener Straße mit uniformierten Polizisten einem festen Händedruck für ihre Arbeit dankt, gefolgt von Fotos, auf denen Willis an der Seite der Polizei in die Kamera lächelt. Im Hintergrund läuft währenddessen eine Gitarrenversion von Led Zeppelins „Going To California“. Bezogen ist der Dank dabei auf den Einsatz der Ersthelfer:innen bei den verheerenden Feuern, die seit 7. Januar in Los Angeles wüten.

„Als er einen Ersthelfer sah, ließ Bruce keine Gelegenheit aus, seine Dankbarkeit mit einem herzlichen Händedruck und einem ‚Danke für Ihren Dienst‘ zu zeigen. Gestern war es nicht anders“, schreibt das britische Model zu dem Beitrag auf Instagram dazu.

Der Post von Emma Heming Willis

Freudige Reaktion der Fans

Fans scheinen gerührt von dem kurzen Clip von Bruce Willis in der Öffentlichkeit und überschwemmen die Kommentarspalte des Posts mit herzlichen Nachrichten an den Schauspieler und seine Familie. Unter anderem schreibt ein:e Nutzer:in: „Bruce sieht so gut aus!!!!! Das macht mein Herz glücklich“, während ein:e andere:r kommentiert: „Das hat mich zu Tränen gerührt. Sein gütiges Herz leuchtet immer noch durch.“

Sogar der Account von LAPD Mission Community Police meldet sich unter dem Beitrag zu Wort: „Vielen Dank, dass Sie unsere wunderbaren Beamten gewürdigt haben. Es war mir wirklich eine Ehre, die Familie Willis kennenzulernen.“

Die Diagnose kam 2023

Es ist selten, dass man Willis seit seiner Demenzdiagnose in der Öffentlichkeit zu sehen bekommt. Der 69-Jährige verschwand 2022 aufgrund von Sprachproblemen von der Leinwand. 2023 kam dann die Diagnose: frontotemporale Demenz. Bei dieser Form der Demenz bleibt das Gedächtnis vergleichsweise lang unbeeinträchtigt, stattdessen äußert sich die Krankheit in Form von Veränderungen in der Sprache oder im Verhalten des Betroffenen.

Ab und an postet seine Familie private Fotos, die Willis im Kreis seiner Liebsten zeigten, doch in der Öffentlichkeit steht der Darsteller nicht mehr.