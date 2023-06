Bruce Willis: Tochter erzählt, wie seine Demenz begann

Foto: Getty Images, Rich Fury. All rights reserved.

Tallulah blickt ihren Vater Bruce Willis an

Im Februar hat die Familie von Bruce Willis offiziell bestätigt, dass der „Stirb Langsam“-Star an frontotemporaler Demenz erkrankt ist.

Dabei handelt es sich um eine seltene Form der Alzheimer-Krankheit, die mit Verhaltens- und Sprachproblemen einhergeht, ausgelöst durch Veränderungen und Schädigungen im Gehirn. Zuvor war bekannt geworden, dass sich der Schauspieler aufgrund von so genannter Aphasie (Sprachfindungsstörungen) aus seinem Beruf zurückziehen musste.

Nun hat Tallulah, seine Tochter mit Demi Moore, in einem Artikel für die „Vogue“ angedeutet, dass sich sein Gesundheitszustand schon vor einiger Zeit verschlechtert hatte. Dazu erzählte sie detailreich, wie sich die ersten Symptome der Demenz zeigten.

Alles begann mit mangelnder Aufmerksamkeit

„Es begann mit einer Art vager Unaufmerksamkeit, die die Familie auf den Hörverlust in Hollywood zurückführte“, schrieb sie. „Öfter sagte er: ‚Sprich lauter! ‚Stirb Langsam‘ hat Vaters Ohren beschädigt‘. Später weitete sich diese Unempfänglichkeit aus, und ich nahm es ihm manchmal auch krumm. Mangelnde Aufmerksamkeit interpretierte Tallulah zunächst als Desinteresse an ihr, auch weil Willis noch einmal geheiratet hatte und noch einmal Kinder bekam (mit Emma Heming Willis, Anm. d. Red.).

„Obwohl dies nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte, quälte sich mein jugendliches Gehirn mit einigen falschen Gedanken: ‚Ich bin nicht schön genug für meine Mutter, ich bin nicht interessant genug für meinen Vater'“, sagte sie und beschrieb zugleich, wie sie mit Magersucht und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu kämpfen hatte und deswegen nicht mit einem realistischen Blick auf die gesundheitlichen Veränderungen ihres Vaters blicken konnte.

„Die Wahrheit ist, dass ich selbst zu krank war, um damit umzugehen“, erklärte sie und erinnerte sich später an den Moment, als ihr der Ernst der Krankheit ihres Vaters bewusst wurde. „Ich erinnere mich an einen Moment, in dem es mich schmerzhaft traf: Ich war auf einer Hochzeit… und der Vater der Braut hielt eine bewegende Rede. Plötzlich wurde mir klar, dass ich diesen Moment nie erleben würde, dass mein Vater als Erwachsener bei meiner Hochzeit über mich sprechen würde. Es war niederschmetternd.“

Im weiteren Verlauf des Essays erklärte Tallulah, dass dies zwar immer noch erst der „Anfang der Trauer“ für ihre Familie sei, da sich der Gesundheitszustand ihres Vaters eben auch schnell und unvorhersehbar ändern könne, sie aber inzwischen entschlossen sei, die verbleibende Zeit mit ihm zu genießen.

