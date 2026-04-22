Cream „Wheels of Fire“ Remaster: Alle Infos zur Super Deluxe Edition

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Cream veröffentlichte am 14. Juni 1968 ihr drittes Album „Wheels of Fire“. Das Album zählt zu den bekanntesten der Band. Das Rock-Trio – bestehend aus Jack Bruce, Eric Clapton und Ginger Baker – löste sich 26 Tage nach Veröffentlichung auf, die Mitglieder verfolgten anschließend Solokarrieren. Die Platte war ein großer Erfolg: Sie erreichte Platz 3 in Großbritannien sowie Platz 1 in den Vereinigten Staaten und wurde weltweit das erste Doppelalbum mit Platinstatus.

Nun, fast 60 Jahre später, erscheint eine Neuauflage des Albums – mit zahlreichen unveröffentlichten Titeln, Outtakes, alternativen Abmischungen, Live-Aufnahmen und neu restaurierten Versionen.

Phasenkorrektur: Klang ohne Kompromisse

Zudem wurden die Aufnahmen korrigiert und der Haeco-CSG-Effekt, der in den 1960er-Jahren in der Originalversion genutzt wurde, rückgängig gemacht. Dieser hatte das Stereobild der alten Songs „verwischt“, um sie für Mono-Plattenspieler kompatibel zu machen.

Die neue Deluxe-Versionen erscheinen am 12. Juni 2026. Die CDs und Vinyls enthalten die Tracks des Originalalbums in der CSG-bearbeiteten Aufnahme, die nun phasenkorrigiert ist und mehr Detailreichtum sowie eine klarere Klangbühne vermittelt. Außerdem sind Referenzbänder des Produzenten Felix Pappalardi enthalten, die einen bedeutsamen Einblick in die Entstehung der Studiotracks bieten. Der Fundus an Aufnahmen wurde seit den 1960er-Jahren aufbewahrt und nun zur Veröffentlichung freigegeben.

Live-Raritäten aus dem Fillmore und Winterland

Zusätzlich enthält die Edition acht Titel, die bei den Konzerten im Fillmore Auditorium und Winterland Ballroom im März 1968 aufgeführt wurden. Diese Aufnahmen erschienen bislang nur auf „Live Cream“ und „Live Cream Volume 2“ (1972). Der Track „We’re Going Wrong“ ist bisher noch nie veröffentlicht worden.

5-CD-Super-Deluxe-Edition mit Hardcover-Begleitheft

Die neue Edition von „Wheels of Fire“ erscheint als 5-CD-Super-Deluxe-Version. Die CDs kommen im Hardcover mit Notizen von Jim Faber und Fotografien der Band aus den 1960er-Jahren.

Tracklist

CD 1 – Wheels of Fire: In the Studio (2026 Remaster) / 1968 Originally Released CSG Encoded Version

1. White Room (4:59)

2. Sitting on Top of the World (4:59)

3. Passing the Time (4:33)

4. As You Said (4:22)

5. Pressed Rat and Warthog (3:15)

6. Politician (4:14)

7. Those Were the Days (2:55)

8. Born Under a Bad Sign (3:11)

9. Deserted Cities of the Heart (3:42)

Wheels of Fire: In the Studio (Phasenkorrektur 2026 Remaster)

10. White Room (4:59) +

11. Sitting on Top of the World (4:59) +

12. Passing the Time (4:32) +

13. As You Said (4:22) +

14. Pressed Rat and Warthog (3:15) +

15. Politician (4:14) +

16. Those Were the Days (2:55) +

17. Born Under a Bad Sign (3:11) +

18. Deserted Cities of the Heart (3:40) +

CD 2 – Wheels of Fire: In the Studio (Stereo Reference Reels) / Bisher unveröffentlichte Stereo-Aufnahmen

1. White Room (4:59) +

2. Sitting on Top of the World (4:55) +

3. Passing the Time – Long Version (5:50) +

4. As You Said (4:16) +

5. Pressed Rat and Warthog – With Spoken Intro (3:16) +

6. Politician (4:10) +

7. Those Were the Days (2:54) +

8. Born Under a Bad Sign (3:08) +

9. Deserted Cities of the Heart (3:36) +

Wheels of Fire: In the Studio (Mono Reference Reels) / Bisher unveröffentlichte Mono-Tapes

10. White Room (4:59) +

11. Sitting on Top of the World (4:57) +

12. Passing the Time – Long Version (5:50) +

13. As You Said (4:18) +

14. Pressed Rat and Warthog – With Spoken Intro (3:15) +

15. Politician (4:11) +

16. Those Were the Days (2:54) +

17. Born Under a Bad Sign (3:10) +

18. Deserted Cities of the Heart (3:39) +

CD 3 – Wheels of Fire: Live at the Fillmore Auditorium & Winterland Ballroom (2026 Remaster)

1. Crossroads (4:16)

2. Spoonful (16:48)

3. Traintime (7:02)

4. Toad (16:16)

CD 4 – Wheels of Fire: More Live at the Fillmore Auditorium & Winterland Ballroom (2026 Remaster)

1. N.S.U. (10:15)

2. Sleepy Time Time (6:51)

3. Rollin’ and Tumblin’ (6:45)

4. Sweet Wine (15:18)

5. Tales of Brave Ulysses (4:45)

6. We’re Going Wrong (6:55) +

7. Sunshine of Your Love (7:25)

8. Steppin’ Out (13:41)

CD 5 – Wheels of Fire: Rarities (2026 Remaster) / Early Versions, Alternate Mixes, Single Versions and Live Recordings

1. White Room – Stereo US Single Edit (3:05)

2. Sitting on Top of the World – Alternate Stereo Mix (4:57) +

3. Passing the Time – Alternate Long Stereo Mix (5:51) +

4. As You Said – Alternate Stereo Mix (4:19) +

5. Pressed Rat and Warthog – Alternate Stereo Mix (3:10) +

6. Politician – Alternate Stereo Mix (4:11) +

7. Anyone for Tennis – Stereo Single Mix (2:39)

8. White Room – Early Version Mono Mix (4:29) +

9. Deserted Cities of the Heart – Rough Mono Mix / No Strings (3:37) +

10. Pressed Rat and Warthog – Alternate Mono Mix (3:14) +

11. As You Said – Alternate Mono Mix (4:21) +

12. Anyone for Tennis – Mono Single Mix (2:39)

13. Crossroads – Mono Single Version (4:16)

14. N.S.U. – recorded 9 March 1968 at Winterland Ballroom (12:38)

15. Sunshine of Your Love – recorded 7 March 1968 at The Fillmore Auditorium (6:58)

Außerdem erscheint ein 3-LP-Vinyl-Set, das den phasenkorrigierten Mix des Originalalbums, die Mono-Referenzversion sowie die elf Titel der fünften CD enthält.