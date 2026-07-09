WM-Viertelfinale mit England! Geraten Campino und Robert Smith in Zeitnot?

Jetzt, wo Deutschland souverän aus der WM ausgeschieden ist, stellt sich die Frage: Wohin mit der angestauten Energie? Sollte man nun die Norweger mit ihren sympathischen Wikinger-Outfits unterstützen oder Thomas Tuchel, dem einzig verbleibenden Deutschen im Turnier, viel Glück wünschen? Wenn es nach Campino und Robert Smith gehen würde, ist die Antwort klar. Let’s go, Three Lions!!!

Am Samstagabend spielen nicht nur die Toten Hosen und The Cure live in Berlin, sondern auch England gegen Norwegen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Und während der Traum vom Titel auf einer Oasis-Welle durch England getragen wird, sind auch beide Bands Feuer und Flamme für das Spiel. Könnte es also sein, dass die Konzerte eine Kurzfassung erleben, um einen pünktlichen Spielbeginn mitzuerleben, oder wird noch auf der Bühne die Nationalhymne Englands performt?

Zwei Bekenntnisse für England

Man könnte sich fast glücklich schätzen, dass bei dieser Konzertkonstellation Deutschland nicht gegen England spielt. Es wäre kaum auszumalen, Campino im England-Trikot auf einer Bühne im Olympiastadion spielen zu sehen. Denn laut eigener Aussage würde er bei einem direkten Aufeinandertreffen für England sein. Dass zudem The-Cure-Frontmann Robert Smith auch für England die Daumen drückt, ist natürlich weniger verwunderlich. Doch Fakt ist: Beide sind bekennende Fußballfans und haben momentan vermutlich eher „ist coming home!“ im Ohr als ihre eigenen Songtexte. Aber wie werden die Musiker das Dilemma jetzt lösen?

Wird es zeitlich eng?

Während die Toten Hosen meist eine Spieldauer zwischen 2 und 2,5 Stunden haben, füllen The Cure unter Umständen 3 Stunden Spielzeit. Die Support-Acts beider Bands werden circa um 18:00 starten, was einen Showstart der Bands um 20:00 nahelegt. Somit würden die Shows kurz vor oder genau um 23:00 enden. Puh, das könnte ganz schön knapp werden, denn das England-Spiel startet um 23:00 deutscher Zeit. Doch während Campino im Olympiastadion und Robert Smith in der Wuhlheide in Berlin schnell hinter die Bühne flitzen können, werden Fußballfans vor der Bühne auf große Probleme stoßen, rechtzeitig einen Fernseher zu finden. Somit kann es vorkommen, dass anstatt einer Zugabe ein schnelles „Danke, tschüss“ durch die Lautsprecher der Veranstaltungsorte hallt. Falls ihr auf keine der beiden Alternativen verzichten wollt, erfahrt ihr hier die besten Lösungen.