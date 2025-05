Cassie Ventura sagt aus, dass Sean Combs sie 2018 vergewaltigt hat

Casandra „Cassie“ Ventura sagte am zweiten Tag ihrer Aussage im Strafprozess gegen Sean Combs aus. Dabei schilderte sie Details der körperlichen Übergriffe ihres Ex-Freundes im Jahr 2016 im InterContinental Hotel , die auf Überwachungsvideos festgehalten wurden, Combs‘ Reaktion auf ihre kurze Beziehung mit Kid Cudi und eine Vergewaltigungsvorwurf aus dem Jahr 2018.

Cassie Ventura schildert Gewalt und Missbrauch durch Sean Combs

Die Aussage folgt auf Venturas ersten Tag im Zeugenstand am Dienstag (13. Mai), an dem sie ein äußerst anschauliches Bild der „demütigenden“ sexuellen Handlungen zeichnete. Die sie nach eigenen Angaben erdulden musste, um Combs‘ Gewalt zu entgehen und die Liebe des Hip-Hop-Moguls zu erhalten.

Zweiter Verhandlungstag – neue Details zu Angriffen und Drohungen

Zu Beginn des Tages wurde den Geschworenen erneut das Überwachungsvideo der Tat von 2016 gezeigt, bevor Ventura eine Reihe von Textnachrichten vorlas, die Combs ihr danach geschickt hatte. Darin bat er sie mehrfach, ihn anzurufen. Und behauptete, die Polizei wolle ihn verhaften, sowie: „Ich habe sechs Kinder“, „Yo, bitte ruf an, ich bin umzingelt“ und „Für meine Kinder, hilf mir“. Ventura schrieb Combs zurück, sie habe mit dem Sicherheitsdienst gesprochen. Und „solange du die Gäste nicht störst, lassen sie dich in Ruhe“.

Überwachungsvideo aus dem InterContinental Hotel als zentrales Beweismittel

Sie sagte weiter aus, dass Combs ihr bei dem Angriff eine dicke Lippe und ein blaues Auge zugefügt habe. „Du bist krank, wenn du denkst, dass es in Ordnung ist, was du getan hast. Bitte halte dich von mir fern“, schrieb sie ihm. Sie habe sich geweigert, Combs‘ Namen der Polizei zu nennen. Weil sie „ihn nicht so verletzen wollte. Es war einfach zu viel.“

Ventura, die als Kronzeugin in dem Verfahren der Staatsanwaltschaft des Southern District of New York gilt, erschien am Mittwoch in einem grauen Rollkragenkleid vor Gericht. Es war die Zivilklage der 38-jährigen R&B-Sängerin gegen Combs im November 2023, die eine Untersuchung durch die Bundesbehörden ins Rollen brachte. Ventura gab während ihrer Aussage bekannt, dass Combs den Fall mit einer Zahlung von 20 Millionen Dollar beigelegt habe.

„Er hat mir das Konzept [der Freak-Offs] beigebracht, als ich 22 war“

Ventura sagte, sie habe sich entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie die „Scham und Schuld“ satt hatte, die aus ihrer Beziehung zu Combs herrührten. „Er hat mir das Konzept [der Freak-Offs] beigebracht, als ich 22 war“, sagte Ventura unter Tränen. „Ich hätte alles für ihn getan, und das habe ich auch. Und es hat nie aufgehört.“

Im September klagte die Staatsanwaltschaft von SDNY Combs wegen Sexhandels mit zwei Frauen zwischen 2009 und 2024, wegen organisierter Kriminalität und wegen Beförderung zum Zwecke der Prostitution an. Der 55-jährige Combs hat sich in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft oder lebenslänglich.

Vergewaltigungsvorwurf aus dem Jahr 2018

Gegen Ende des Tages behauptete Ventura, Combs habe sie 2018 vergewaltigt. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Beziehung am Ende. Und Ventura hatte bereits begonnen, sich mit ihrem heutigen Ehemann Alex Fine zu treffen. Sie sagte, sie und Combs seien in Malibu essen gegangen und hätten ein „Abschiedsgespräch“ geführt, das sie als spielerisch und romantisch beschrieb. Aber als Combs sie nach Hause fuhr, „vergewaltigte er mich in meinem Wohnzimmer“, sagte sie aus.

Abschiedsgespräch mit tragischem Ausgang

„Ich erinnere mich nur daran, dass ich geweint und ‚Nein‘ gesagt habe. Aber es ging alles sehr schnell“, sagte sie. Ventura fügte hinzu, dass sie nicht einmal sicher war, ob Combs ihre Tränen bemerkt hatte. (Gemäß einer früheren Entscheidung wurde Fine, der ansonsten während Venturas gesamten Auftritt im Zeugenstand anwesend war, von der Anhörung ihrer Aussage über die mutmaßliche Vergewaltigung ausgeschlossen, da Combs‘ Verteidigung angab, ihn möglicherweise als Zeugen aufzurufen.)

Ventura fuhr fort, dass sie nach ihrer Trennung noch einmal Sex mit Combs hatte. Diesmal jedoch „aus freien Stücken“. Zu dieser Entscheidung verwies sie auf ihre zehnjährige Beziehung. Sie sagte: „Man kann Gefühle nicht einfach so abschalten. Ich hatte immer noch ein gutes Bild von ihm als Person.“

Drogen, Trauma und der Weg in die Klinik

Die langfristigen Auswirkungen ihrer Beziehung blieben jedoch bestehen, sagte sie. Ventura brach zusammen, als sie über ihre Entscheidung sprach, sich 2023 in eine Entzugsklinik und ein Traumatherapieprogramm zu begeben. „Ich war völlig durcheinander“, sagte sie. „Ich wollte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr leben.“

Ventura erinnerte sich daran, dass sie während der Dreharbeiten zu einem Musikvideo Flashbacks hatte. Und als sie nach Hause kam, sagte sie zu Fine: „Du kannst das ohne mich schaffen. Du brauchst mich nicht mehr.“ Sie fügte hinzu: „Ich konnte den Schmerz nicht mehr ertragen. Also versuchte ich, aus der Haustür auf die Straße zu laufen, aber mein Mann hielt mich zurück.“

Opiatabhängigkeit als Flucht vor dem Schmerz

Ungefähr zu dieser Zeit, so Ventura, begab sie sich in eine Entzugsklinik. Wo sie „zum ersten Mal alles zu Papier brachte, um wirklich zu verstehen, was ich über viele Jahre hinweg durchgemacht hatte“. Sie beschrieb ihre Behandlung zur Entwöhnung von Valium eher als „Traumatherapie“.

Therapie, Rückfallgedanken und das Schreiben eines Buches

Danach nahm Ventura all ihre Aufzeichnungen und fasste sie in einem Buch zusammen, das Combs lesen sollte. „Ich wollte nur, dass er versteht“, sagte sie. „Ich glaube nicht, dass er nach all den Jahren, in denen ich um Entschuldigungen gebettelt habe, endlich die Schmerzen anerkennt, die er mir zugefügt hat.“

Ventura sagte, sie wolle von Combs auch eine Entschädigung „für die Zeit, den Schmerz und die vielen, vielen Jahre, in denen ich versucht habe, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen“. Ventura sagte, sie sei zufällig auf 30 Millionen Dollar gekommen. Und habe eine Zahl gewählt, die ihn „aufhorchen lassen“ würde. Aber Combs hat nie für die Rechte an dem Buch bezahlt. Stattdessen, so Ventura, habe er ihr schließlich 20 Millionen Dollar gezahlt, als sie ihre Klage wegen Sexhandels eingereicht habe.

„Freak-Offs“ – choreografierter sexueller Missbrauch

Während ihrer Aussage am Mittwoch berichtete Ventura von zahlreichen Fällen körperlicher Gewalt. Darunter auch während „Freak-offs“. Den langwierigen, von Drogen begleiteten sexuellen Begegnungen, die Combs angeblich mit Ventura und männlichen Sexarbeitern inszeniert hatte. Ventura sagte, sie sei während der Freak-offs verletzt worden. Manchmal sogar in Anwesenheit eines Escorts, als Combs „Hand an [sie] gelegt“ habe. Sie fügte hinzu, dass sich diese angeblichen Vorfälle „zu häufig“ ereignet hätten.

Ventura schilderte auch einen Vorfall aus dem Jahr 2013, bei dem Combs in ihre Wohnung gekommen sei. Und sie beschimpft habe, weil sie geschlafen habe, obwohl sie für eine bevorstehende Reise hätte packen müssen. Ventura sagte, zwei ihrer Freundinnen, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls anwesend waren, hätten sich auf Combs geworfen, „weil er mich angreifen wollte“.

Kontrolle und Isolation in der Beziehung

Ventura sagte, Combs habe sie während der Rangelei zu Boden geworfen. „Ich habe mir die Augenbraue an der Bettkante verletzt“, sagte sie. Und fügte hinzu, dass sie eine „ziemlich tiefe Wunde an der Seite meiner Augenbraue“ davongetragen habe.

Vorfall mit Augenbrauenverletzung – Foto als Beweismittel

Später am selben Tag, so Ventura, habe einer von Combs‘ Sicherheitsleuten sie zu einem plastischen Chirurgen gebracht, um die Wunde zu nähen. Sie sagte, sie habe ein Foto gemacht und Combs eine SMS geschickt: „Damit du dich daran erinnerst.“ Im Zeugenstand zeigte Ventura auf ihre Augenbraue. Und sagte, sie habe noch immer eine Narbe von dem Vorfall, die sie mit Make-up überdecke. Die Staatsanwaltschaft zeigte der Jury ein Foto von Ventura mit der Verletzung an der Augenbraue.

An ihrem zweiten Verhandlungstag befragte die Staatsanwaltschaft Ventura erneut ausführlich zu den „Freak-offs“ und konzentrierte sich dabei auf die körperlichen Folgen. Ventura las Textnachrichten vor, die sie Combs über Wunden auf ihrer Zunge geschickt hatte, die sie auf Oralsex und Drogenkonsum zurückführte. Sie sagte auch, dass sie häufig unter Harnwegsinfektionen litt. Aber trotz „schrecklicher“ Schmerzen weiterhin an den „Freak-offs“ teilnahm.

Nach den „Freak-offs“, so Ventura weiter, erholten sie und Combs sich mit Massagen und Infusionen. Aber auch mit Opiaten, die Combs ihr angeblich manchmal zur Verfügung stellte. Ventura sagte, sie habe eine „zeitweise“ Opiatabhängigkeit entwickelt und fügte hinzu: „Opiate machten mich taub. Deshalb war ich so stark von ihnen abhängig … Ich wollte nicht fühlen, was tatsächlich in meinem Kopf, in meinem Leben, in Echtzeit vor sich ging. Es war einfach eine Flucht für mich.“

Mit „Freak-Off“-Videos erpresst

Ventura sagte auch über die Videos aus, die Combs angeblich von den „Freak-Offs“ gedreht hatte und die ihrer Aussage nach zu „Erpressungsmaterial“ wurden. Sie sagte, Combs habe die Videos häufig zur Sprache gebracht, wenn er wütend auf sie war. Und gedroht, sie zu veröffentlichen, um sie unter Kontrolle zu halten.

Kid Cudi, Eifersucht und die Drohung mit einem Anschlag

Ein solches Beispiel war laut Ventura, als sie 2011 begann, sich mit Kid Cudi (mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi) zu treffen. Sie sagte aus, dass Combs gedroht habe, die Freak-Off-Videos zu veröffentlichen, nachdem er von ihrer Beziehung erfahren hatte. Und sie behauptete, Combs habe gedroht, ihr und Mescudi „wehzutun“. Wobei Combs angeblich gesagt habe, er werde sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland aufhalten.

Ventura behauptete auch, Combs habe darüber gesprochen, Mescudis Auto in die Luft zu sprengen, und behauptete, Combs habe gesagt, er wolle, dass Mescudis Freunde die Explosion sehen. Im Jahr 2012 wurde ein Porsche, der Mescudi gehörte, durch einen „Brandbeschwörungsapparat“ in Brand gesetzt, wie es in einem zeitgenössischen Polizeibericht hieß .

Begegnung im SoHo House – „Was ist mit meinem Auto?“

Ventura sagte aus, dass sie Mescudi nach dem Ende ihrer Beziehung zum ersten Mal wieder im SoHo House gesehen habe. Wo auch Combs anwesend war. Ventura sagte aus, dass Mescudi Combs gefragt habe: „Was ist mit meinem Auto?“ Worauf Combs angeblich geantwortet habe: „Welches Auto?“ Ventura sagte, „das war das Ende des Treffens“.

Drohungen und Manipulation – Der Vorfall beim Cannes-Filmfestival

Ein weiterer angeblicher Vorfall ereignete sich während einer Reise zum Filmfestival in Cannes, wo Ventura sagte, Combs habe sie beschuldigt, ihm Drogen gestohlen zu haben, und sie dann von seinem Boot geworfen. Auf dem Rückflug versuchte Ventura, Combs auszuweichen. Aber er tauschte schließlich seinen Platz gegen einen neben ihr. Und begann, Videos von Freak-Offs abzuspielen, von denen Ventura dachte, sie hätte sie gelöscht. Sie sagte, Combs habe ihr gesagt, „er werde sie blamieren und die Videos veröffentlichen“.

Videos als Druckmittel – Rückflug mit erzwungener Nähe

Ventura sagte, sie habe sich „gefangen gefühlt“, und als sie landeten, wollte Combs einen Freak-Off machen. „Zu diesem Zeitpunkt war ich zu allem bereit, was ihn davon abhalten würde, wütend auf mich zu sein und mich zu bedrohen“, sagte sie. „Ich wollte einfach keine Angst mehr haben. Es war das Einzige, bei dem er mir das Gefühl gab, dass ich gut darin war.“

Sie sagte aus, dass sie Combs einmal eine SMS geschickt habe, in der sie schrieb, dass die „Freak-Offs“ nichts Gutes gebracht hätten. „Du behandelst mich wie Ike Turner“, schrieb sie.

Ursprung der Beziehung: Verführung, Macht und Drogen

Ein Großteil von Venturas Aussage an ihrem ersten Tag im Zeugenstand drehte sich darum, wie sie sich außerstande sah, „Nein“ zu Combs zu sagen. Er wurde 2006 ihr Labelchef, als sie bei Bad Boy unterschrieb, und kurz nach ihrem 21. Geburtstag im August 2007 begann Combs, ihr nachzustellen.

Sie sagte, diese Annäherungsversuche seien zunächst „verwirrend“ gewesen. Aber Ventura gab an, dass sie sich schnell in Combs „verliebt“ habe, und später im selben Jahr – nach einer vorgetäuschten Geschäftsreise nach Miami, wo die beiden zum ersten Mal Sex hatten und Ventura zum ersten Mal wissentlich die Partydroge Molly nahm – sagten sie laut Ventura, dass sie in einer Beziehung seien.

Innerhalb des ersten Jahres ihrer Beziehung behauptete Ventura, Combs habe ihr „diese Idee vorgeschlagen, diese sexuelle Begegnung, die er Voyeurismus nannte, bei der er mir zusehen würde, wie ich Geschlechtsverkehr und sexuelle Handlungen mit einer dritten Person, insbesondere einem anderen Mann, habe“.

Die „Freak-Offs“ – systematischer Missbrauch und psychischer Druck

Sie bezeichnete diese sexuellen Begegnungen später als „Freak-offs“ und sagte, dass Combs während ihrer zehnjährigen Beziehung fast wöchentlich „Freak-offs“ von ihr verlangt habe. „Die Freak-offs wurden ganz einfach zu einem Job, bei dem ich nichts anderes tun konnte, als mich zu erholen und zu versuchen, mich wieder normal zu fühlen“, sagte Ventura aus.

Ventura sagte kurz über die körperliche Misshandlung aus, die ihrer Aussage nach schon früh in ihrer Beziehung begonnen habe und „zu häufig“ vorgekommen sei. „Er schlug mir auf den Kopf, stieß mich um, zog mich, trat mich, trat mir auf den Kopf, wenn ich am Boden lag“, sagte sie.

Körperliche Gewalt und emotionale Zerstörung

Sie sprach auch über die angebliche Kontrolle, die Combs über ihr Leben hatte, einschließlich ihrer Wohnsituation, ihres Aussehens und ihrer Musikkarriere. Ventura sagte auch, dass Combs ihren Tag mit ‚beschäftigender Arbeit‘ füllte, wenn sie nicht bei ihm war.

Ein Großteil des Tages sei jedoch von „demütigenden“ und „widerwärtigen“ sexuellen Handlungen geprägt gewesen, zu denen Combs sie und männliche Escorts während der „Freak-Offs“ angeblich gezwungen habe. Ventura behauptete, Combs habe die genau choreografierten sexuellen Begegnungen „kontrolliert“ und sowohl die männlichen Escorts (die Ventura laut eigenen Angaben selbst anwerben musste) als auch ihre Outfits genehmigt.

Machtmissbrauch und psychologische Zermürbung

Ventura sagte, sie habe das Gefühl gehabt, Combs nicht „nein“ sagen zu können, aus Angst, dass etwas „Schlimmes“ passieren würde. „Sein Temperament“, erklärte Ventura. „Wenn er etwas wollte, wenn Sean etwas wollte, dann passierte es auch. Es gab keinen anderen Weg.“

Sie äußerte auch die Befürchtung, dass Combs, der ewige Junggeselle, sie fallen lassen und sich eine andere Frau zum Herumspielen suchen würde, wenn sie ihn ablehnte. Sie sagte aus, dass ihr Selbstwertgefühl im Laufe ihrer Beziehung stark gesunken sei.