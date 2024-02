Miley Cyrus plauderte bei den Grammys über ihre Unterwäsche

Miley Cyrus gehörte am Sonntag (04. Februar) zu den großen Gewinnerinnen bei der Verleihung der Grammy Awards in Los Angeles. Sie räumte gleich zwei der begehrten Musikpreise ab, unter anderem in der wichtigen Kategorie „Record Of The Year“ für „Flowers“. Es waren übrigens die ersten Grammys ihrer Karriere.

Bei der Trophäe für den besten Popsong stand die 31-Jährige gemeinsam mit Mariah Carey auf der Bühne. Erst einmal am Mikrophon, ließ sie das Publikum wissen, dass sie beinahe zu spät gekommen wäre. Den Award hätte ich verpassen können, das wäre okay gewesen, aber nicht Mariah Carey“, so Cyrus.

Miley Cyrus hat eine rührende und eine freche Grammy-Botschaft

Bemerkenswert geriet dann auch ihre Dankesrede für die beste Single des Jahres. „Nicht jeder auf der Welt wird einen Grammy bekommen, aber jeder auf dieser Welt ist auch so spektakulär“, sagte die Sängerin, die bekannt für ihre Fan-Nähe und Botschaften des innigen Miteinanders ist.

Nach einigem Dank für ihre Mutter und ihre Schwester und allerhand Menschen bei ihrer Plattenfirma gingen auch noch Grüße an ihre „Lieblingsschwulen“, die sie nach eigenen Angaben erst so gut aussehen ließen.

Schließlich überlegte Cyrus laut, wen sie noch vergessen haben könnte, um ihre Rede dann mit den denkwürdigen Worten „Ich könnte meine Unterwäsche vergessen haben“ zu schließen.