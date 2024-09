FAQ The Cure: Alles, was wir über „Songs of a Lost World“ wissen

Am Donnerstag (26. September 2024) wurde bestätigt, was schon seit einigen Wochen geraunt wurde: Das neue The-Cure-Album „Songs of a Lost World“ erscheint am 01. November dieses Jahres.

Lesen Sie hier bis zum Erscheinungsdatum alles, was über Studioalbum Nummer 14 bekannt ist.

Wieviele Songs beinhaltet „Songs of a Lost World“?

Die Platte ist selbstbewusste acht Lieder kurz. Das markiert die kürzeste Anzahl an Liedern seit der Compilation „Japanese Whispers“ von 1983 beziehungsweise dem Studioalbum „Pornography“ von 1982.

Nach 30 Minuten ist also schon alles vorbei, oder was?

Ganz sicher nicht. Allein die erste Single, „Alone“, dauert sechseinhalb Minuten. Ihre bislang längste Auskopplung „Pictures Of You“ von 1989 dauert 7:32 Minuten, wurde für die Single-Veröffentlichung jedoch gekürzt. Die Live-Versionen der bisher bekannten Stücke demonstrierten Smiths bewährten Sinn für Epen. Unter 50 Minuten dürfte „Songs of a Lost World“ nicht dauern.

Welche Lieder sind schon bekannt?

„Alone“ ist die erste Veröffentlichung. Auf der Welttournee 2022/2023 präsentierten The Cure bereits folgende Songs: „Alone“, „I Can Never Say Goodbye“, „It Can Never Be The Same“, A Fragile Thing“, „And Nothing is Forever“ und „Endsong“. Sechs Stücke also. Falls alle auf „Songs of a Lost World“ landen, sind also sechs der acht Lieder bereits bekannt. Sämtliche Songs lassen sich auf YouTube als Live-Fassungen in guter Qualität anhören.

Wann kommt die nächste Single – muss man bis zum November warten?

Eher nicht. Wer das Album auf der Cure-Seite vorbestellt, bekommt ein Snippet von „Endsong“ zu hören.

In welchen Formaten wird es „Songs of a Lost World“ zu kaufen geben?

Bislang sind sieben angekündigt, einige davon exklusiv im Cure-Store, andere bei Universal Music. Darunter das Album auf Kassette, als Half-Speed-Master sowie als Deluxe-Edition mit Blu-ray und einer Instrumentalversion des Werks.

Vollständiges Listing: Das Album wird als Vinyl, als Half-Speed Master 2 Vinyl-Set (Miles Showell Abbey Road), als coloured Vinyl, als Doppelkassette, als CD, als 3CD Deluxe-Edition, die neben dem Originalalbum auch eine CD mit den Instrumentals und eine Blu-ray Audio mit dem Dolby-Atmos-Mix des Albums enthält, sowie in digitalen Formaten erscheinen.

Gibt es noch mehr Merch?

Klar, alles. Tassen, Bucket Hats, Klamotten. Alles im neuen Cure-Design und im offiziellen Shop.

Wer hat produziert, wer hat die Cure-Songs eingespielt?

Produziert haben das Album Robert Smith und einer seiner Weggefährten: Paul Corkett. Der Brite arbeitete 1996 als Toningenieur auf „Wild Mood Swings“ und produzierte danach das „Bloodflowers“–Album von 2000.

Die Credits zu „Songs of a Lost World“ lesen sich so:

Robert Smith: Voice/ Guitar / 6string bass / keyboard, Simon Gallup: Bass, Jason Cooper: Drums/ Percussion, Roger O’Donnell: Keyboard, Reeves Gabrels: Guitar.

Dies markiert also das erste Cure-Studioalbum, an dem Reeves Gabrels beteiligt ist. Live unterstützt er Cure bereits seit Jahren.

Wo wurde „Songs of a Lost World“ aufgenommen?

Das Album wurde in den Rockfield Studios in Wales aufgenommen.

Wer ist für das Artwork verantwortlich?

Robert Smith entwarf das Konzept für das Album-Sleeve. Andy Vella, ein langjähriger Mitarbeiter von The Cure, übernahm Design und Gestaltung des Albums. Das Cover zeigt „Bagatelle“, eine Skulptur von Janez Pirnat aus dem Jahr 1975.

Wer ist Janez Pirnat?

Janez Pirnat war ein Bildhauer, geboren am 25. September 1932 in Ljubljana in Slowenien. Sein Vater Nikolaj Pirnat war ein slowenischer Autor, Illustrator, Grafiker, Maler, Bildhauer und Professor an der Kunstakademie Ljubljana.

Nach Abschluss des Gymnasiums begann Janez Pirnat ein Architekturstudium, anschließend ein Bildhauerstudium an der Kunstakademie Ljubljana. Er schloss sein Studium 1957 ab.

Seine wichtigsten Skulpturen und Denkmäler wurden laut der Künstlerseite San Jan in Ljubljana, Maribor, Celje, Kanal ob Soči, Nova Gorica, Idrija, Prevoje bei Domiale, Sdana und Lipica in Slowenien sowie in Umag in Kroatien errichtet.

Die Belgrader Buchmesse zeichnete ihn 1966 für seine Illustration der Poesie von Li Tai Po mit dem zweiten Preis aus. 1979 nahm er er den „Aufstand der slowenischen Nation“-Preis für Bildhauerei und 1984 den „Zupanefe-Preis der Stadt Ljubljana für Bildhauerei“ in Empfang.

Janez Pirnat verstarb am 26. Januar 2021 auf der kroatischen Insel Brač.

Was zeichnete Pirnats Stil aus?

Er arbeitete an der kubistischen Darstellung von Figuren und Figurativität. Der klassische Torso war nicht sein Ding. Die Anfertigung zweidimensionaler steinerner Skulpturen war seine Leidenschaft.

Auf den ersten Blick erscheinen seine Werke wie unvollendete oder beschädigte Säulen oder zerbrochene Felsformationen, in denen Körperformen aber deutlich erkennbar sind. Pirnat gilt als abstrakt arbeitender Steinmetz.

Was sagt Smith eigentlich?

Zur Veröffentlichung von „Alone“ lieferte der Cure-Boss ein Statement: „Es ist der Track, der das Album eröffnete; sobald wir dieses Stück Musik aufgenommen hatten, wusste ich, dass es der Eröffnungssong war, und ich spürte, wie das ganze Album in den Fokus rückte. Ich hatte eine Weile nach der richtigen Eröffnungszeile für den richtigen Eröffnungssong gesucht und mit der einfachen Idee des ‚Alleinseins‘ gearbeitet, immer mit diesem nagenden Gefühl im Hinterkopf, dass ich bereits wusste, wie die Eröffnungszeile lauten sollte… sobald wir mit den Aufnahmen fertig waren, erinnerte ich mich an das Gedicht ‚Dregs‘ des englischen Dichters Ernest Dowson… und das war der Moment, in dem ich wusste, dass der Song – und das Album – echt waren.“

Verstanden. Wer ist Ernest Dowson, was ist „Dregs“?

Dowson (*2. August 1867 in Lee, London; † 23. Februar 1900 in Catford, London) war ein englischer Dichter. Zeit seines Lebens beherrschte ihn die Tragik. Im Jahr 1894 starb sein Vater. Seine Mutter beging sechs Monate später Suizid. Dowson litt unter vielen Problemen und Krankheiten: Schulden, Schwindsucht, Alkoholsucht. Er starb im Alter von 32 Jahren an Tuberkulose. Seine Gedicht-Themen: Vergehen von Jugend und Schönheit, die Verweigerung von Liebe und die Ablehnung von Vergnügen.

The fire is out, and spent the warmth thereof,

(This is the end of every song man sings!)

The golden wine is drunk, the dregs remain,

Bitter as wormwood and as salt as pain;

And health and hope have gone the way of love

Into the drear oblivion of lost things.

Ghosts go along with us until the end;

This was a mistress, this, perhaps, a friend.

With pale, indifferent eyes, we sit and wait

For the dropped curtain and the closing gate:

This is the end of all the songs man sings.

