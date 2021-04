Cher über Britney Spears: „Ich glaube, sie hat lange genug bezahlt“

Paul McCartney und George Harrison nahmen im Urlaub einmal eine Decke mit – woraufhin die Besitzerin sie zurückforderte. Maccas Antwort wird nun versteigert.

Bei einer Auktion soll ein handgeschriebener Brief versteigert werden, den Paul McCartney im Jahr 1989 verfasst hat, um eine „Schuld“ aus George Harrisons und seiner Pre-Beatles-Zeit zu begleichen. In den Jahren 1958 und 1959 – also noch bevor die Beatles gegründet wurden – machten sich Harrison und McCartney zweimal auf, um per Anhalter durchs Land zu fahren und Urlaub zu machen. So kamen sie bei ihrem ersten Trip zu einem Bauernhaus in Harlech, Northwales, wo eine gewisse Irene Brierley mit ihrer Familie lebte und die beiden Jungs freundlicherweise für ein paar Tage aufnahmen. Snooker und Elvis Presley Während ihrer kurzen…