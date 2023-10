DJ Play A Christmas Song: So klingt Weihnachten à la Cher

Die Temperaturen sinken, in den Supermärkten stehen die ersten Lebkuchen und Cher veröffentlicht ihre Weihnachtssingle „DJ Play A Christmas Song”. Und das alles im Oktober – 80 Tage vor dem großen Fest. Mit dem Lied stimmt die ikonische Sängerin nicht nur die Adventszeit an, sondern vor allem ihr erstes eigenes Weihnachtsalbum „Christmas”, das am 20. Oktober erscheinen wird.

„Ich sage das nie über meine eigenen Platten, aber auf diese bin ich wirklich stolz. Es ist eines der großartigsten Highlights meiner Karriere“, reflektiert die Sängerin, die 1965 ihr Debütalbum „All I Really Want to Do” veröffentlichte, in einer Pressemitteilung.

Unter den 13 Tracks der Platte kann man nicht nur Weihnachtsklassiker erwarten, sondern auch vier neue Kompositionen, die von der Songwriterin Sara Hudson und ihrem Team stammen. Auf den altbekannten Liedern wird Cher von einer Reihe bekannter Persönlichkeiten unterstützt – darunter 80er-Jahre-Star Cyndi Lauper, Weihnachtssonginterpret Michael Bublé und Rapper Tyga. Den Song „Christmas (Baby Please Come Home)“ singt die Musikerin mit Darlene Love, die den Song bereits 1963 mit Phil Spector und der 17-jährigen Cher als Backgroundsängerin aufnahm.

Stevie Wonder taucht ebenfalls auf der Platte auf und begleitet die Sängerin bei dem Track „What Christmas Means To Me“. „Jedes Mal, wenn ich diese Mundharmonika höre, bin ich wieder eine Teenagerin. Diesen Song mit Stevie aufzunehmen… dadurch geht für mich ein persönlicher Traum in Erfüllung“, schwelgt Cher in Erinnerungen.

Am 3. November erscheint außerdem zum 25. Jubiläum von „Believe” eine Deluxe Edition des Albums. Dabei erweitert Cher die ursprüngliche Platte mit 13 neu gemasterten Remixen.

Die neue Single „DJ Play A Christmas Song”:

Tracklist von „Christmas”: