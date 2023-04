Ed Sheeran bekommt wegen Michael Bublé Lachtränen-Flash

Es Sheeran und Michael Bublé waren letzte Woche gemeinsam in der „Jonathan Ross Show“ zu Besuch. Gesprochen wurde auch über begeisterte Fans, und Ross verwies auf ein Tattoo, das ein Fan von Bublé auf sich trägt. Das Tattoo basiert auf einem Schnappschuss von Bublé, das ein Paparazzi in Disneyland aufgenommen hat.

Eigentlich ging’s nur um die Butter

Dieses Foto zeigt den Sänger beim Verzehr eines Maiskolbens auf ziemlich zweideutige Weise. Als Ed Sheeran das Foto sah, konnte er sich vor Lachen nicht mehr halten. Bublé sagte zu dem Foto, er sei damals mit seinem Patenkind unterwegs gewesen, der Butter auf dem gesamten Maiskolben verteilte. Er habe lediglich versucht die Butter von dem Maiskolben herunterzubekommen.

Der Paparazzi, der das Foto schoss, sei ihm schon den ganzen Tag gefolgt und habe nur auf eine solche Gelegenheit gewartet.

the cultural high point of the last decade was Michael Bublé eating corn pic.twitter.com/G0TsRKnTbH — Shalyah Evans (@ShalyahEvans) December 11, 2019

Beide Musiker sind momentan wieder in aller Munde: Ed Sheeran neues Album „Subtract“ soll am 5. Mai erscheinen. Dazu veröffentlichte er am 24. März eine Single mit dem Titel „Eyes Closed“. Michael Bublés „Higher World Tour“ begann am 26. März in London. Weiter geht es am 21. April in Manchester.