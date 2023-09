Cher: Hat sie aus Sorge hren Sohn entführen lassen?

Cher soll im November 2022 vier Männer angeheuert haben, um ihren Sohn Elijah Blue Allman zu entführen. Zumindest behauptet das die Schwiegertochter der Sängerin Marieangela King.

Wie aus aktuellen Gerichtsunterlagen hervorgeht, die der britischen Zeitung „Daily Mail“ vorliegen, hielt sich Allman zum Zeitpunkt der Entführung mit seiner Frau in einem Hotelzimmer auf. Das Paar wollte seinen zehnten Hochzeitstag feiern und gemeinsam an der Ehe arbeiten, als wohl die Kidnapper hereinstürmten. Die Gerichtsunterlagen umfassen das Statement von Marieangela King, in dem sie Cher beschuldigt. „Am 30. November 2022, der Nacht unseres Hochzeitstages, kamen vier Personen in unser Hotelzimmer und entfernten (Elijah) aus unserem Zimmer. Einer der vier Männer, die ihn mitgenommen hatten, sagte mir, dass sie von seiner Mutter angeheuert worden seien“, heißt es in der Aussage der Musikerin.

Vier Tage nach dem Ereignis bat Marieangela King offiziell um eine Rückmeldung der „Believe“-Sängerin, da sie sich offenbar Sorgen um ihren Ehemann machte und nichts von seinem Aufenthaltsort wusste. Die Vertreter:innen des Pop-Stars sind wohl nie auf die Bitte eingegangen.

Cher habe sich an diesem Tag um die Gesundheit ihres Sohnes, der aus ihrer Ehe mit dem verstorbenen Rockstar Gregg Allman stammt, gesorgt. Elijah Blue Allman hatte bereits in der Vergangenheit mit seiner Drogensucht zu kämpfen. Nach eigenen Angaben habe er schon mit elf Jahren angefangen Rauschmittel zu konsumieren. Seitdem hatte sich die Lage sichtlich verschlimmert.

Seit März 2023 lebt der Musiker in einem Hotelzimmer des Chateau Marmont in Los Angeles. Aufnahmen, die der „Daily Mail“ vorliegen, zeigen Allman, wie er mit zerzaustem Haar und ohne Schuhe in der Lobby sitzt. Auch Hotelmitarbeiter:innen ist Chers Sohn aufgefallen. „Praktisch jeden Morgen und Nachmittag konnte man Elijah vor dem Hotel auf dem Bürgersteig sehen, entweder an die Wand gelehnt oder rauchend auf dem Bürgersteig sitzend“, äußert sich einer der Angestellten. Am 16. September soll Elijah Blue Allman vor dem Hotel sogar in Ohnmacht gefallen sein: „Er kam mit einer Zigarette heraus und als er sie aufgeraucht hatte, war er ohnmächtig“, erzählt einer der Mitarbeiter:innen weiter. Nach seinem Zusammenbruch wurde er von der Polizei aus dem Chateau Marmont eskortiert. Momentan hält sich Allman vermutlich in einer Reha im kalifornischen Pasadena auf.