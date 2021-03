Jazz-Posaunist und Rock-Inspirator Chris Barber ist tot

„Ich werde mich immer mit einem Lächeln an dich erinnern“: Paul McCartney würdigt in einem Posting seinen verstorbenen Liverpooler Kollegen Gerry Marsden.

Am 3. Januar 2021 verstarb Merseybeat-Legende Gerry Marsden im Alter von 78 Jahren an einer Infektion. Nun erinnert sich Paul McCartney mit einem Posting an den Frontmann der Beatles-Kollegen Gerry and the Pacemakers. Paul McCartney erinnert sich an Marsden „Gerry war ein Kumpel aus unseren frühen Tagen in Liverpool. Er und seine Gruppe waren unsere größten Konkurrenten in der lokalen Szene“, schreibt McCartney. „Seine unvergesslichen Auftritte von ‚You'll Never Walk Alone‘ und ‚Ferry Cross the Mersey‘ bleiben in den Herzen vieler Menschen als Erinnerung an eine fröhliche Zeit der britischen Musik...“, so der ehemalige Beatle weiter. Gerry was a mate…