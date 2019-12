Witwe von Chris Cornell verklagt Soundgarden

Das wird Sie auch interessieren





Zwei Jahre nach dem Tod von Chris Cornell entbrennt der Streit um sein künstlerisches Vermächtnis. Dabei geht es in erster Linie natürlich auch um Geld.

Vicky Cornell klagt nun gegen die verbliebenen Bandmitglieder. Hintergrund: Laut „TMZ“ kämpft die Witwe des Sängers von Soundgarden mit juristischen Mitteln um die Rechte an sieben unveröffentlichten Aufnahmen ihres Mannes.

In der Klage soll stehen, dass die Band „Hunderttausende von Dollar an Lizenzgebühren einbehält“, die Cornell und ihren minderjährigen Kindern zustehen. Wie das Klatschportal weiter aus der Klageschrift zitiert, seien die sieben Tracks „ausschließlich von Chris Cornell autorisiert“ und enthielten auch nur seine eigene Gesangsspuren. Diese Songs wurden von den Nachlassverwaltern nach Angaben von Vicky Cornell ihr und ihren Kindern ausdrücklich vermacht.

Vicky Cornell wollte angeblich teilen – der Rest von Soundgarden nicht

Vicky Cornell behauptet allerdings, den Soundgarden-Mitgliedern angeboten zu haben, die Aufnahmen zu teilen, damit sie in Verbindung mit Chris Cornells Wünschen veröffentlicht werden können, einschließlich der Beteiligung seines Produzenten. Aber sie sagt auch, dass die Band dies schließlich abgelehnt habe.

Soundgarden haben sich inzwischen zur Sache geäußert und klargestellt, dass sie mit ihrem Sänger einst gemeinsam an den Songs gearbeitet haben. Man habe sehr viel positive Energie und wieder erwachte künstlerische Kreativität verspürt, als die Stücke aufgenommen wurden, heißt es. Die Gruppe behauptet auch, dass verschiedene Mitglieder der Band auf fünf der sieben umstrittenen Aufnahmen als Co-Songwriter beteiligt wären.

Genau das will Vicky Cornell nicht akzeptieren. Für sie sei klar, so ist in der Klageschrift laut „TMZ“ zu lesen, dass das „Chris Cornell Estate“ der alleinige Eigentümer der unveröffentlichten Stücke ist. Sie beschuldigt auch den Gitarristen Kim Thayil, den Ruf ihrer Familie in den Schmutz zu ziehen, weil dieser behauptete, sie sei im Wesentlichen die größte Hürde, wenn es darum geht, ein neues Soundgarden-Album zu veröffentlichen.

