Christina Aguilera gab Autogramme, als sie ungefragt geküsst wurde

Christina Aguilera wurde übergriffig behandelt, als sie auf der Straße Autogramme gab. Ein Fan nutzte die physische Nähe zu ihr aus.

Was genau geschah

Die „Can’t Hold Us Down“-Sängerin wurde vor dem Copacabana Palace Hotel in Rio De Janeiro gesichtet. In einem Clip (von PopCrave auf X geteilt) sieht man Christina Aguilera, wie sie in einer Traube an Fans CD-Hüllen und Schallplatten signierte. Währenddessen stellte sich ein Fan ganz nah an ihre Seite, legte seinen Arm um sie und zückte sein Handy, machte wohl ein Foto. Statt sich wieder von ihr zu entfernen, strahlte er, beugte sich zu ihr vor und küsste sie auf die Wange.

Wie dann zu erkennen ist, schon ihn einer der Bodyguards mit einem Arm weg. Es standen mehrere Bodyguards hinter Christina Aguilera, mit ihren Armen bildeten sie Schranken. Christina Aguilera ließ sich den Übergriff nicht anmerken, schrieb ohne Unterbrechung weiter Autogramme, bis sie meinte: „Ich muss zum Flughafen, Leute.“ Die Bodyguards bahnten ihr den Weg zum Auto, sie warf ihren Fans noch Küsse zu.

Hier zum Mitschnitt des Moments:

Christina Aguilera gets violated by a man who kisses her on the cheek without permission at Copacabana Palace hotel where she was greeting & signing albums for fans. pic.twitter.com/wyW210e2b0 — Pop Crave (@PopCrave) February 7, 2025

Was steht in den Kommentaren?

In den Kommentaren zum Clip wurden Stimmen laut, wie eine Interpretation des Vorfalls mit anschließendem Statement: „Sie versucht, den Fan zu ignorieren und ruhig zu bleiben … Frauen brauchen wirklich RESPEKT“ und eine Person kommentierte eine allgemeingültige Regel und ein Urteil: „Persönlicher Freiraum und Zustimmung sind wichtig … niemand sollte jemals diese Grenzen überschreiten, egal in welcher Umgebung. Das war moralisch verwerflich!“

Christina Aguilera äußerte sich nicht zu dem Übergriff.

Christina Aguileras Post

Zum Abschluss ihres Konzerts in Rio de Janeiro postete sie einen Instagram-Fotodump. Die Bildunterschrift: „Rio!!!!! Danke für all die Liebe, die ihr mir während meines Besuchs in eurer wunderschönen Stadt gezeigt habt! Unser Wiedersehen war längst überfällig, und ihr habt es so besonders gemacht. Danke für die Briefe, die süßen Nachrichten und das stundenlange Warten vor dem Hotel auf mich. Eure Leidenschaft und euer Geist sind unvergesslich. Das wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Até logo Rio“

Sie zieht ihre Karriere durch

Die Pop-Ikone ist derzeit auf Tournee. Ihre nächste Show findet am Samstag (15. Februar) in Abu Dhabi statt.

2024 hat sich Christina Aguilera mit Sabrina Carpenter und Machine Gun Kelly für zwei Auftritte zusammengetan, um das 25-jährige Jubiläum ihres Debütalbums „Christina Aguilera“zu feiern.

Für ihr Debüt erhielt sie den Grammy als Best New Artist.