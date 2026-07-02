Clueso in Erfurt: Konzert-Chaos durch AfD-Parteitag und Straßensperren

Man will eigentlich nur einmal Clueso live spielen hören, und schon wird alles drumherum zum „Endgame Szenario“ erklärt. Während die Partei östlich der Brandmauer einen Parteitag rund um Höcke abhält, erwartet die Polizei bis zu 60.000 Demonstrierende. Neben Straßenblockaden und durch die Gegend fliegenden Steinen wird so gut wie alles erwartet, damit der AfD-Parteitag in Erfurt nicht stattfinden kann. Blöd nur, wenn dieselben Straßenblockaden gleichzeitig 15.000 Menschen daran hindern, Clueso auf dem Erfurter Domplatz spielen zu sehen. Also: Wie schafft man es, das Endgame durchzuspielen und bis zum musikalischen Widerstand vorzudringen?

„Auch im Bentley wird geweint“

Wer einer der 15.000 glücklichen Ticketinhaber des Clueso-Konzerts ist, dürfte bei der Anreise ein paar weitere Probleme als nur den Parkplatz interessieren. Denn beim geplanten Konzert am 4. Juli wird nicht nur der Domplatz gefüllt sein, sondern die ganze Stadt. Während rund 60.000 Demonstrierende mit teils unterschiedlichen Absichten erwartet werden, rückt die Polizei in großer Zahl an, um zu versuchen, Herr der Lage zu werden. Es könnte sich also als Labyrinthlauf durch Erfurt erweisen, um endlich einmal den „Flugmodus“ anzuschalten.

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Zunächst die gute Nachricht: Der am 100. Jahrestag der Hitlerjugend abgehaltene Parteitag findet in der Messe Erfurt statt. Die kleine, idyllische Stadt wird also nicht direkt im Herzen überrannt. Wer bereits im Inneren der Stadt wohnt oder plant, mit der Bahn anzureisen, dürfte daher nicht in den Genuss einer Straßenblockade kommen. Wer jedoch vorhatte, standesgemäß mit Papas Auto anzureisen, dürfte an den Songtitel von Clueso und Deichkind erinnert werden: „Auch im Bentley wird geweint“. Denn nicht nur spontan fliegende Molotowcocktails könnten ein Problem darstellen.

Straßensperren

Die Polizei wird von Freitag, den 3.7., 12:00 Uhr, bis Montag, den 6.7., 6:00 Uhr, sowohl die Eisenacher als auch die Gothaer Straße vollständig sperren. Grund dafür sind eingeplante Sicherheitspuffer zwischen Demonstrierenden und AfD-Mitgliedern, die zum Parteitag anreisen. Und auch wenn für die A4, A71, B7 und Anliegerstraßen ein Versammlungsverbot gilt, kündigte „Widersetzen“ an, sich nicht daran zu halten.

ÖPNV

Wer mit der Bahn anreisen möchte, dürfte sich freuen: Auf den Stadtbahnlinien 2 und 3 verkehren ab 16:00 Uhr Großzüge, zudem wurden die Buslinien 51, 60 und 90 mit größeren Bussen ausgestattet. Auch zum Ende des Konzerts sollen zusätzliche Bahnen bereitgestellt werden.

Endgame

Neben friedlichen Demonstranten wird vor allem ein militanter Kern aus 2.000 bis 2.500 Personen erwartet. Von ihnen wird erwartet, dass sie Barrikaden errichten, etwa mithilfe von Baumstämmen oder Containern. Insgesamt sollen jedoch 14.000 Demonstranten Blockadeabsichten haben. Klar ist nur: Es wird ein brisantes Wochenende, bei dem die Politik zwangsläufig auch bei den musikalischen Acts im Mittelpunkt steht.